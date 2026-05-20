У доллара появилось пространство для маневра: украинцам назвали курс до лета

До конца мая и в начале лета валютный рынок Украины будет оставаться относительно стабильным, а резких скачков курса не ожидается. По прогнозу банкиров, доллар будет находиться в пределах 43,5-44,5 грн. По состоянию на вечер 20 мая долларом в банках торгуют по 43,9/44,4 грн (покупка/продажа), поэтому остается коридор как для небольшого удешевления, так и для подорожания американской валюты.

Курс евро при этом может колебаться в диапазоне 50-52,5 грн. Такой прогноз озвучил вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления Глобус Банка Сергей Мамедов.

Он обратил внимание на режим "управляемой гибкости", которого придерживается Национальный банк Украины (НБУ) на валютном рынке. По словам банкира, регулятор имеет достаточно инструментов, чтобы сдерживать чрезмерные колебания и спекулятивное давление.

В частности, НБУ продолжит использовать валютные интервенции на межбанке. В то же время банкир курс гривни и в дальнейшем будет зависеть от военной ситуации, международной финансовой помощи, состояния экономики и колебаний мировых цен на энергоносители.

"Курс гривни не является жестко фиксированным... Конечно, внешние риски никуда не исчезли. Украинский валютный рынок и дальше будет реагировать на военные события, состояние экономики, объемы международной поддержки и ценовые колебания, в частности энергоносителей. Но в текущих условиях оснований ожидать курсовой "шокотерапии" нет", – пояснил банкир.

Что будет с процентами по депозитам

Мамедов отметил, что одним из ключевых факторов для финансового рынка стало решение НБУ оставить учетную ставку на уровне 15%. Она влияет и на стоимость денег в экономике, и на доходность гривневых депозитов для населения.

Банкир отметил, что средняя доходность депозитов в зависимости от срока размещения средств будет оставаться не ниже 14% годовых. В то же время отдельные банки уже предлагают акционные программы со ставками 16,5-17,5% годовых.

По его мнению, при таких условиях гривневые депозиты и в дальнейшем будут оставаться одним из главных инструментов защиты сбережений от инфляции. После уплаты налогов вкладчики в отдельных случаях смогут получить и умеренный чистый доход.

