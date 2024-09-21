Турция создаст первую плавучую платформу для добычи газа в Черном море. Фото

Турция приобрела у Сингапура основу для плавучей платформы для добычи газа. Приобретенная платформа еще 30 июля отправилась из Сингапура и только сейчас прибыла в турецкий Чанаккале.

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Об этом сообщил министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар. Он отметил, что уже на первом этапе обустройства объект увеличит добычу газа на месторождении Сакария в Черном море на 10 млн. кубометров в сутки.

Когда именно производственный комплекс будет обустроен и платформа заработает, министр не сообщил. Он лишь отметил, что объект будет оставаться в Чанаккале в течение нескольких месяцев, а затем ожидается, что его переместят в район Зонгулдака.

Платформа будет крепиться к морскому дну с помощью 20 якорей. Ежедневно на объекте будут посменно работать примерно 140 человек, большинство из которых турки. Вместе с бригадой газовщиков на земле будут круглосуточно работать 165 человек, уточнил Байрактар.

Турецкое чиновник утверждает, что платформа сразу с начала эксплуатации удвоит нынешнюю добычу газа на указанном месторождении (до 10 млн кубометров в сутки), а впоследствии она также будет удвоена (до 20 млн кубометров). Турция намерена эксплуатировать месторождение в течение следующих 20 лет.

"Таким образом, только с этого месторождения мы обеспечим потребности в природном газе еще 4,4 миллиона домохозяйств", – считает Байрактар.

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