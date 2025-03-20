Турция продолжит официально обходить газовые санкции США против России – Bloomberg

Турция сможет официально покупать российский газ в обход американских санкций до мая 2025 года. Это стало возможным после того, как США согласились продлить для страны соответствующий режим.

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Об этом сообщает Bloomberg. Отмечается:

В 2024 году более 45% импортируемого газа в Турцию поступало из России.

Эти поставки были "критически важны в течение необычно холодной зимы и останутся важными летом" – поскольку ожидается снижение выработки гидроэлектроэнергии.

"США согласились продлить исключение из санкций, которое позволит Турции продолжать закупать российский природный газ до мая. Само исключение действовало 3 месяца и должно было истечь 20 марта", – говорится в сообщении.

Аналитики напоминают: в конце 2024 года США ввели санкции против Газпромбанка, имеющего "решающее значение" для проведения странами платежей за покупку у России энергоносителей. Целью этого было снижение доходов РФ от продажи газа.

Тем не менее вскоре Турцию временно вывели из-под действия этих ограничений – как крупного импортера российского газа. Такое же исключение было предоставлено Венгрии.

ЕС активно закупает у России газ

В целом, рассказали в аналитическом агентстве CREA, вместе с Китаем Турция является крупнейшим потребителем российского трубопроводного газа. Самым большим импортером российских энергоресурсов среди стран ЕС стала Франция, которая в феврале заплатила за сжиженный природный газ (LNG) РФ 399 млн евро.

В целом, отмечается, страны ЕС в феврале купили половину всего производимого в России сжиженного природного газа. А также 39% трубопроводного газа.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время Россия продолжает обходить нефтянные санкции благодаря теневому флоту. А также, в частности, поддержке со стороны ОАЭ, Китая и Турции. В начале 2025 года доходы Кремля от экспорта нефти увеличились на 1 миллиард долларов, достигнув 15,8 млрд долларов.

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