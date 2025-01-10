Цены на популярный во всем мире продукт резко переписали: что произошло

Мировые цены на какао упали до самого низкого уровня более чем за неделю, что, возможно, в будущем может привести к изменению цен на, в частности, шоколад. Причина удешевления – переоценка трейдерами своих позиций после того, как сеть бирж и клиринговых палат Intercontinental Exchange Inc. решила обуздать изменчивость цен на рынке.

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Об общей ситуации на рынке сообщили в Bloomberg. Там отметили, что в середине текущей недели:

на бирже в Нью-Йорке самый активный контракт упал на 6,3%;

на Лондонской бирже самый активный контракт упал на 4,8%.

"Фьючерсы на какао упали до самого низкого уровня за неделю. ... В Нью-Йорке цена достигла самого низкого уровня с 30 декабря", – говорится в сообщении.

При этом аналитики напомнили: в 2024 году фьючерсы на какао выросли почти в 3 раза – на фоне опасений относительно стабильности поставок. Это побудило трейдеров выйти с рынка, что "ограничило ликвидность какао и сделало его уязвимым к значительным ценовым колебаниям". С чем, вероятно, и решили бороться в Intercontinental Exchange Inc., после чего стоимость продукта резко пошла вниз.

В то же время, в Украине ожидают значительного подорожания шоколада уже в ближайшее время – на 50-70%. Причина – рекордные цены на какао в 2024 году.

"Одна из главных причин кризиса – старение какао-плантаций в Африке. Многие деревья, высаженные на рубеже 2000-х годов, уже достигли 25-летнего возраста, что значительно снизило их производительность, поскольку средняя продолжительность плодоношения какао-деревьев составляет 20-25 лет", – рассказал владелец компании "Какао Смак" Игорь Бондарь.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, в новый год украинцы входят с повышенными ценами на большинство популярных овощей и фруктов. Больше всего подорожали капуста (втрое), морковь (до 26 грн/кг) и яблоки (на 79%, до 25-28 грн/кг). В то же время, цены на бананы снизились на 8%, а тепличные огурцы подешевели на 5%.

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