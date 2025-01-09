Рост цен в Украине бьет рекорды: какие продукты подорожали больше всего

В новый год украинцы входят с повышенными ценами на большинство популярных овощей и фруктов. Больше всего подорожали капуста (втрое), морковь (до 26 грн/кг) и яблоки (на 79%, до 25-28 грн/кг). В то же время, цены на бананы снизились на 8%, а тепличные огурцы подешевели на 5%.

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Об этом сообщили аналитики EastFruit. Несмотря на общую тенденцию к удорожанию, по некоторым позициям наблюдалось даже снижение цен.

В то же время, средний показатель роста цен остался в пределах годовой инфляции, что свидетельствует об определенной стабильности плодоовощного рынка. Высокие темпы роста цен зафиксированы на:

капусту – цена возросла в три раза из-за уменьшения объемов производства и невысокого качества продукции;

– цена возросла в три раза из-за уменьшения объемов производства и невысокого качества продукции; морковь – оптовые цены поднялись в 2,6 раза, достигнув уровня 26 грн/кг;

– оптовые цены поднялись в 2,6 раза, достигнув уровня яблоки – средний рост составил 79% и сейчас их продают оптом за 25-28 грн/кг, премиальные сорта яблок стоят еще дороже.

Экономист ФАО Андрей Ярмак пояснил, что цены на яблоки повысились из-за неблагоприятных климатических условий, которые привели к потерям урожая по всей Европе. Также высокий спрос на яблочный концентрат поддерживает высокие цены даже на продукцию более низкого качества. Поэтому рынок потерял самый дешевый сегмент яблок, что позволило повысить цены на фрукты среднего и высокого качества.

Похожая ситуация сложилась с грушами, которые за год подорожали в среднем на 70%. Среди фруктов, также существенно подорожавших, стоит выделить мандарины – цены на них выросли на 58% за год. Причинами стали увеличение себестоимости выращивания и транспортировки. Рост цен на другие продукты:

перец сладкий и виноград – на 20% ;

и – на ; картофель – на 30%.

При этом есть и положительные новости: цены на лук и помидоры остались на уровне прошлого года, а тепличные огурцы даже подешевели на 5%. Интересно, что наибольшее понижение среди всех позиций наблюдалось на бананы – их оптовые цены упали на 8% за год.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, из-за рекордного роста цен на какао на мировых рынках украинские потребители уже в ближайшие недели столкнутся со значительным подорожанием шоколада и какао на 50-70%. Стоимость плитки шоколада может вырасти до 80-85 гривен, а цена на килограмм тертого какао уже превысила 1000 гривен.

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