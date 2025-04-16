Трамп не будет пускать российские суда в порты США еще год: документ

Президент США Дональд Трамп продлил запрет на прием в американских портах судов, которые ходят под российским флагом или иным образом связаны с РФ. Ограничения будут действовать еще по крайней мере, 1 год.

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Об этом говорится в документе, который содержится в Федеральном реестре США. При этом подчеркивается: публикация документа ожидается 17 апреля.

"Я продлеваю на один год действие чрезвычайного положения в отношении Российской Федерации и изложенных в прокламации 10371 чрезвычайных полномочий (от 21 апреля 2022 года, т.е., принятую во времена президентства Джо Байдена. – Ред.), касающихся регулирования стоянки и движения связанных с Россией судов в портах Соединенных Штатов. ...Дата публикации: 17 апреля 2025 года", – говорится в документе.

При этом подчеркивается: политика и действия властей России "продолжают представлять собой чрезвычайную ситуацию в связи с нарушением или угрозой нарушения международных отношений Соединённых Штатов". Что и послужило поводом для продления запрета для российских судов.

Трамп продлил на год санкции против России, введенные Байденом

Ранее же Трамп подписал указ о продлении сроком на один год пакета санкций против России. Речь идет о санкциях, введенных еще его предшественником Джо Байденом.

В документе говорится о продлении в США режима чрезвычайного положения, установленного ранее указом президента Байдена в апреле 2021 года. Указанное чрезвычайное положение, объявленное приказом №14024, включает в себя ряд дополнительных мер, в том числе санкции против РФ.

В приказе перечислены действия российской стороны, которые "составляют необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов". К таким действиям отнесены попытки "вмешательства в демократические процессы в США и других странах", "кибератаки и влияние на иностранные правительства". То есть речь, вероятно, идет о попытках РФ вмешиваться в американские выборы.

Как сообщал OBOZ.UA, в самой Москве назвали продление санкций политическим жестом без новизны. Там подчеркнули, что Россия давно живет под ограничениями и менять свой курс не собирается.

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