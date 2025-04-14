"Санкции без сюрпризов": в России прокомментировали продолжение Трампом ограничений

Дональд Трамп продлил санкции против России еще на год, сохраняя давление в рамках курса, определенного еще при Байдене. В Москве спокойно отреагировали на продление санкций Трампом, назвав это политическим жестом без новизны. Там подчеркнули, что Россия давно живет под ограничениями и менять свой курс не собирается.

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Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, а депутат Госдумы РФ Алексей Чепа подчеркнул, что подобное решение Дональда Трампа было вполне ожидаемым. По мнению Чепы, Соединенные Штаты уже лет систематически применяют санкционное давление на Россию.

Он акцентировал внимание на том, что история экономических и политических ограничений, введенных со стороны Вашингтона, уходит еще в 1970-е годы и ни в один период отношений полной отмены санкций не произошло. Более того, по его словам, с каждым новым президентом сохраняется общая линия политики сдерживания "могучей России".

В частности, Чепа объясняет, что нынешнее продолжение – скорее сохранение статуса-кво, чем новый этап обострения. "Другого невозможно было ожидать, потому что к мирному соглашению принятие другого решения вызвало бы шквал атак на Трампа и при этом повлияло бы на конечный результат соглашения. Это было бы хуже для нас", – сказал парламентарий.

В середине апреля Дональд Трамп подписал указ о продлении санкционного пакета, принятого еще в 2021 году за подписью его предшественника Джо Байдена. Речь идет об указе №14024, охватывающем ограничения против российских компаний и лиц, подозреваемых в кибератаках, вмешательстве в выборы и попытках обойти предыдущие санкции.

Параллельно, как отмечают российские политики, ведутся переговоры о возможном мирном соглашении между Россией и Украиной, и каждый политический жест, как продление санкций, становится рычагом влияния в процессе договоренностей. В Москве на решение Трампа отреагировали без резких заявлений.

По словам Алексея Чепы, Россия должна относиться к санкциям с пониманием, ведь уже давно "научилась" жить в условиях ограничений. Он также подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин четко отдает себе отчет в текущей ситуации и руководствуется долгосрочными национальными интересами во внешней политике.

Чепа призвал россиян не драматизировать ситуацию и соблюдать избранный курс, не реагируя импульсивно на очередные ограничения. Он подчеркнул, что такие решения США являются "политическими шагами, которые не несут ничего нового".

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Финляндия полностью запретила гражданам РФ покупать недвижимость, ссылаясь на угрозы национальной безопасности. Правительство готовит дополнительные законы по пересмотру ранее приобретенных объектов и расширению ограничений на другие страны.

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