Трамп отправит письма 12 странам: от торговой войны пострадает даже ЕС

Президент США Дональд Трамп заявил, что подписал письма к 12 странам, в которых уведомил их о введении тарифов. Изменение стратегии Белого дома отражает трудности, связанные с завершением торговых соглашений по всему, от тарифов до нетарифных барьеров.

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Как пишет издание Reuters, 9 июля заканчивается период, в течение которого было приостановлено действие тарифов. "Я подписал несколько писем, и они поступят в понедельник, вероятно, двенадцать", – сказал Трамп, отвечая на вопрос о его планах по тарифам.

Трамп и его главные помощники первоначально заявили, что начнут переговоры с десятками стран по тарифным ставкам, но президент США испортил этот процесс после неоднократных неудач с основными торговыми партнерами, включая Японию и Европейский Союз.

Изменение стратегии Белого дома отражает трудности, связанные с завершением торговых соглашений по всему, от тарифов до нетарифных барьеров, таких как запрет на импорт сельскохозяйственной продукции.

Большинство прошлых торговых соглашений заняли годы переговоров. Единственные торговые соглашения, достигнутые на сегодняшний день, - это с Великобританией, которая в мае достигла соглашения о сохранении ставки в 10% и выиграла преференциальный режим для некоторых секторов, включая автомобили и авиадвигатели, а также с Вьетнамом, снизив тарифы на многие вьетнамские товары до 20% с ранее угрожающих 46%. Многим американским товарам будет разрешено ввозить во Вьетнам без уплаты пошлины.

Другим странам придется договариваться. В частности США угрожают обложить экспорт сельскохозяйственной продукции из ЕС 17% пошлиной в ответ на продолжающийся торговый конфликт с Брюсселем. Об этом Financial Times сообщили три человека, знакомые с ходом переговоров.

Этот шаг, который чиновники ЕС охарактеризовали как обострение трансатлантического конфликта, был сделан накануне 9 июля, когда должен был быть заключен договор между двумя сторонами.

Как уже сообщал OBOZ.UA, до конца действующего года в рамках Соглашения об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли действуют квоты, рассчитанные по формуле "7/12". То есть они пропорционально распределены к периоду с июня по декабрь (то есть 7 из 12 месяцев года), что соответствует сроку действия нынешнего регламента.

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