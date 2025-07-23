Трамп объявил о заключении 'крупнейшей в истории' сделки с Японией

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил о заключении торгового соглашения с тремя странами – Филиппинами, Индонезией и Японией. Причем американский лидер назвал договор с последней "возможно, крупнейшей сделкой в истории".

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Об этом Трамп сообщил без каких-либо подробностей во время встречи с президентом Филиппин. Более подробно о сделке с Японией американский президент рассказал в собственной сети Truth Social.

"Мы только что заключили огромную сделку с Японией, возможно, самую большую сделку в истории. Япония инвестирует по моему указу $550 млрд в Соединенные Штаты, которые получат 90% прибыли. Эта сделка создаст сотни тысяч рабочих мест – такого еще не было", – в частности, отметил Трамп.

По его словам, самое важное то, что "Япония откроет свою страну для торговли, включая автомобили и грузовики, рис и некоторые другие сельскохозяйственные продукты, а также другие товары". Причем Япония будет платить взаимные тарифы Соединенным Штатам в размере 15%.

"Мы всегда будем иметь прекрасные отношения со страной Японией", – добавил американский лидер.

На мероприятии в Белом доме он лишь отметил, что "только что подписал крупнейшее торговое соглашение в истории" и добавил, что ранее в администрации президента США были некие японские представители, "их лучшие люди", и стороны "долго и упорно работали над этим".

Кто именно был в Белом доме, и другие детали президент США не сообщил. Нет пока и соответствующих сообщений из Японии.

Также Трамп заявил, что достиг с Индонезией и Филиппинами торгового соглашения. Оба они предусматривают 19-процентные пошлины на товары, импортируемые из обеих стран.

Отдельно президент США заявил, что торговое соглашение с Европейским Союзом будет объявлено в среду, а вскоре "ожидается заключение еще большего количества соглашений".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Трамп заявил, что США уже подписали торговое соглашение с Китаем и в ближайшее время ожидается подписание аналогичного соглашения с Индией. Тогда же американский президент сказал, что его команда стремится иметь больше сделок, чем он сам бы заключил, но все они в пользу США.

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