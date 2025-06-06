Трамп анонсировал торговые переговоры между США и Китаем 9 июня: что известно о составе делегаций

На второй день после телефонного разговора с лидером Китая Си Цзиньпином президент США Дональд Трамп объявил о торговых переговорах между американской и китайской делегациями. Они состоятся в Лондоне 9 июня.

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Об этом Трамп сообщил в своей социальной сети Truth Social. Он также сказал, кто будет представлять США на этих переговорах.

"Рад сообщить, что министр финансов Скотт Бессент, министр торговли Говард Лутник и торговый представитель США посол Джеймисон Грир встретятся в Лондоне в понедельник, 9 июня 2025 года, с представителями Китая по торговому соглашению", – написал Трамп.

Глава Белого дома привычно заявил, что уверен в положительных результатах переговоров.

"Встреча должна пройти очень хорошо", – добавил Трамп.

Отметим, что президент США анонсировал эту встречу сразу после телефонного разговора с лидером Китая, который состоялся в четверг, 5 июня. Комментируя ее в своей соцсети, Дональд Трамп заявил, что разговор почти полностью был сосредоточен на торговле и не касался других геополитических вопросов, таких как Иран и война в Украине.

Он написал, что вскоре будут организованы переговоры профильных экономических команд в "месте, которое еще должно быть определено".

И такое место определили уже на следующий день после разговора лидеров США и Китая. Экономические переговоры состоятся в столице Великобритании.

Как сообщал OBOZ.UA:

В мае в администрации американского президента Дональда Трампа заявили о согласовании торгового соглашения с Китаем, детали которого обсуждали на переговорах в Женеве представители двух стран. Стороны "достигли значительного прогресса" в этом вопросе.

Торговое перемирие между Китаем и США предусматривает, что Штаты должны на 90 дней снизить пошлины на товары из Китая со 145% до 30%. Китай же обязался урезать импортные тарифы со 125% до 10%.

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