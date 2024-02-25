"Тогда будет звонить всем, не только мне": Зеленский рассказал, как с помощью денег ослабить Путина

Президент Владимир Зеленский заявил, что если западные страны передадут Украине замороженные активы РФ, это значительно ослабит президента РФ Владимира Путина. Это подтвердит, что агрессор не может защитить собственные активы.

"Для него деньги – номер один. Все вокруг денег. Он обеспечивает безопасность денег, даже замороженных за границей. Поэтому я считаю, что его слабое место. Если все возьмутся и замороженные активы, а их, я точно не помню, даже в Европе это 300 млрд, если эти деньги без всяких условий передадут Украине. Думаю, это сильно его ослабит. Он не в состоянии защитить тот бизнес, который вокруг него. Это без крови, и было бы очень точно. Тогда он будет звонить всем, не только мне и искать, как закончить эту войну", – заявил Владимир Зеленский во время своей пресс-конференции 25 февраля.

Владимир Зеленский также отметил, что не ожидает звонка от президента РФ Владимира Путина. На вопрос журналиста он поначалу ответил, что у Путина нет мобильного телефона для звонков. А потом отметил, что агрессор не хочет мира.

Ранее США предложили "Большой семерке" (G7: Франция, США, Великобритания, Германия, Япония, Италия, Канада) согласовать план конфискации российских активов на 300 млрд долларов. Речь идет об активах Центробанка РФ, замороженных в странах Запада из-за санкций. При этом союзники Украины спешат согласовать план ко второй годовщине полномасштабного вторжения РФ.

Также стало известно, что США отправят Эстонии 500 тыс. долларов арестованных активов РФ, чтобы в дальнейшем использовать их для помощи Украине. Эти средства были конфискованы Соединенными Штатами после распада нелегальной сети закупок, пытавшейся импортировать в Россию высокоточный станок американского происхождения.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее главы министерств иностранных дел стран G7 договорились держать арестованные активы страны-террористки России под гарантии выплат Украине за нанесенный войной ущерб. Эти средства будут идти как залог.

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