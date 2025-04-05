Темпы роста ВВП Украины замедлились: НБУ назвал причины

В Украине в 2024-му реальный ВВП вырос на 2,9%, об этом свидетельствуют развернутые показатели, опубликованные Государственной службой статистики Украины. Замедление экономического роста в 2024 году было ожидаемым ввиду ухудшения ситуации безопасности, восстановления дефицита электроэнергии и низких урожаев.

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Об этом говорится в комментарии НБУ. С одной стороны, рост ВВП замедлился по сравнению с 2023 годом (с 5,5% в соответствии с уточненными данными). С другой – экономика Украины восстанавливается второй год подряд в условиях полномасштабной войны и постоянных атак России на производственные объекты и инфраструктуру.

Экономику поддерживали высокий внутренний спрос, мягкая фискальная политика, значительная адаптивность бизнеса, а также усилия НБУ по обеспечению макрофинансовой устойчивости.

Фактические темпы роста реального ВВП оказались ниже оценки Национального банка, обнародованной в инфляционном отчете за январь 2025 года (3,4%). Это, в частности, связано с восстановлением падения ВВП в IV квартале 2024 года (на 0,1 п.п.) из-за существенного сокращения показателей сельского хозяйства (на 30,3% г/г). Частичное влияние оказало и повышение базы сравнения в результате улучшения ГССУ показателя роста экономики в IV квартале 2023 года в рамках традиционного уточнения показателя ВВП.

Потребление в дальнейшем поддерживало восстановление экономики. Частное потребление обеспечило наибольший положительный вклад в рост реального ВВП в 2024 году. Увеличение конечных потребительских расходов домохозяйств ускорилось до 6,8% и поддерживалось высокими темпами роста реальных зарплат, об этом свидетельствуют данные ГССУ.

Экспорт вернулся к росту, объемы импорта и дальше увеличивались Физические объемы экспорта в 2024 году выросли впервые с 2019 года – на 10,3% г/г, что в первую очередь поддерживалось стабильной работой морского коридора. В то же время, оживление внутреннего спроса в значительной степени обеспечивалось импортом, физические объемы которого увеличились на 7,7%. В результате вклад чистого экспорта в рост реального ВВП остался отрицательным (-0,9 в. п.), хотя и сократился по сравнению с предыдущими годами.

Экономические результаты по видам деятельности были неравномерными Наибольший отрицательный вклад в рост ВВП в 2024 году имело сельское хозяйство. Валовая добавленная стоимость (далее – ВДС) этой отрасли по итогам года сократилась на 7,3% из-за более низкого урожая. Жаркая погода и засуха летом и в начале осени негативно повлияли на урожайность, особенно поздних культур. Снижение урожаев привело к удорожанию кормов, что сдерживало развитие животноводства.

Восстановление дефицита электроэнергии из - за новых разрушений Россией энергетической инфраструктуры Украины также сдерживало рост экономики. Хотя благодаря ремонтам и импорту электроэнергии ситуация оставалась относительно устойчивой, по итогам года ВДС энергетического сектора сократилась на 2,7%.

Энергетические дефициты, усиление обстрелов и более низкие объемы сельскохозяйственного сырья для переработки сдерживали развитие перерабатывающей промышленности. Рост ВДС этой отрасли замедлился до 6%.

Благодаря наращиванию добычи газа и металлических руд возобновился рост в добывающей промышленности – ВДС увеличился на 3,6%. Кроме того, большое влияние оказала стабильная работа морского коридора, что положительно повлияло и на финансовые результаты металлургии и транспортной отрасли.

Хотя СДВ сектора торговли в 2024 году снизилась на 4,1%, потребительский спрос оставался устойчивым, о чем свидетельствовали высокие показатели розничной торговли и секторов услуг.

Как ранее писал OBOZ.UA, Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил прогноз по росту экономики Украины на 2025 год. Прогноз роста снизился на 0,5%, до 2-3% ВВП.

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