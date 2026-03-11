Такого с курсом в Украине еще не было: официальный доллар вырос и обновил исторический рекорд

Национальный банк (НБУ) обновил официальный курс доллара на 12 марта до 43,98 грн. Это на 12 коп. превышает текущий, а также является рекордом в истории Украины.

Об этом рассказали в самом НБУ. По его данным, до этого рекордным курсом был 43,9 грн, который действовал 10 марта.

В то же время, большинство крупных банков уже сегодня продают доллар по курсу, значительно превышающем 44 грн. В частности, по данным "Минфина":

ПриватБанк – 44,35 грн;

ПУМБ – 44,2 грн;

Прокредит Банк – 44,12 грн;

Юнекс Банк – 44,48 грн;

Таскомбанк – 44,48 грн;

Райффайзен Банк – 44,4 грн;

абанк – 44,3 грн;

Сенс Банк – 44,5 грн;

Укрсиббанк – 44,29 грн.

В покупке же стоимость валюты в ряде учреждений находится в непосредственной близости к 44 грн. Так:

ПриватБанк – 43,75 грн;

ПУМБ – 43,6 грн;

Прокредит Банк – 43,33 грн;

Юнекс Банк – 43,15 грн;

Таскомбанк – 44 грн;

Райффайзен Банк – 43,98 грн;

абанк – 43,6 грн;

Сенс Банк – 43,95 грн;

Укрсиббанк – 43,65 грн.

При этом следует понимать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.

Прогноз по курсу доллара до конца недели

В среднем же, 11 марта банки покупают доллар по 43,75 грн, а продают по 44,23 грн. Обменники же определили курс этой валюты в средние 43,74/44,32 грн.

В то же время, рассказал OBOZ.UA директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Тарас Лесовой, в течение недели (заканчивается 15 марта, стоимость наличного евро в банках и обменниках может заметно измениться. По его словам, она будет находиться в пределах 42,5-43,5 грн.

При этом, подчеркивается, в целом на наличном рынке разница между курсами покупки и продажи будет оставаться в прежних пределах. В частности:

до 0,5-0,6 грн в банках;

до 0,6-1 грн в обменниках.

Кроме того, отмечается, разница курсов покупки в банках составит 0,2-0,3 грн и 0,3-0,5 грн в обменных пунктах.

А разница курсов продажи – 0,1-0,2 грн в банках и 0,3-0,5 грн в обменниках.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, по состоянию на 1 февраля общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей, ФОПов) в украинских банках составила 1,612 трлн грн. При этом большинство вкладов сделано в госбанки. А лидером среди валют является гривня – сумма вкладов в ней оценивается в 1,057 млрд грн.

