Такого с долларом в Украине еще не было: официальный курс обновил исторический рекорд

Национальный банк Украины обновил официальный курс доллара на 31 декабря до 42,04 грн. Это на 4 коп. выше текущего курса, а также является рекордом в истории Украины.

Видео дня

Об этом рассказали в самом НБУ. Впрочем, причин для паники нет. Ведь:

Не исключено, что в ближайшее время курс пойдет вниз – как уже бывало ранее.

К примеру, после рекордного значения 4 декабря курс опускался до 41,44 грн/доллар, что ниже даже рекорда 27 ноября (41,5 грн).

Наличный курс уже давно превысил рекордный показатель.

Более того, объяснял ранее председатель Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев ("Слуга народа"), правительство при расчетах проекта бюджета на 2024 год исходило из девальвации нацвалюты примерно на 10%. При этом к концу года курс ожидался на уровне 42,1 грн/доллар.

Т.е., максимального предела курс не достиг. А потому ничего сверхъестественного в его движениях нет.

Кроме того, зампредседателя регулятора Сергей Николайчук ранее объяснил: при режиме управляемой гибкости изменение курса в ту или иную сторону является нормальным явлением. Более того, подчеркнул он, НБУ предупреждал, что подобное может происходить.

"Как и обещал НБУ, курс может как ослабляться, когда ситуация на рынке ухудшается, так и меняться, когда ситуация улучшается", – сказал Николайчук.

Каким будет курс в 2025 году

В свою очередь, директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин рассказал OBOZ.UA, что в 2025 году средний курс доллара в Украине составит 45 грн. При этом к концу года он может вырасти до 48 грн.

"Я не думаю, что курс выйдет за пределы прописанные в бюджете. Может даже и не достигнет того уровня, но по крайней мере он будет максимально приближаться к тем цифрам. Среднегодовой курс по бюджету – 45 грн за доллар. Это значит, что начинать этот год мы будем на курсе 42 грн и выше. Заканчивать мы следующий год будем на курсе 47,5 грн, может, даже 48 грн. То есть планируйте свои инвестиции, свои накопления, исходя из понимания, что по всей вероятности именно в таком виде будут развиваться события на валютном рынке", – сказал Пендзин.

При этом он подчеркнул: в целом же никаких курсовых неожиданностей в следующем году ожидать не стоит. Ведь на сегодняшний момент единственным продавцом валюты в Украине выступает Национальный банк.

"То есть от его политики зависит по какому курсу и сколько он будет продавать. А если я единственный продавец и еще и регулятор того рынка, то как вы думаете, какая вероятность неожиданностей на этом рынке может быть? Никакая. Поэтому курс будет соответствовать заложенному государственный бюджет", – резюмировал эксперт.

Как сообщал OBOZ.UA,в то же время, украинские банки и обменники могут не принять некоторые купюры иностранных валют – в том числе доллары. Причем на законных основаниях – ведь действующие правила позволяют отказываться от приема испорченных банкнот.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!