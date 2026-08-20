Такого курса в Украине еще не было: официальный евро вырос и обновил исторический рекорд

Национальный банк (НБУ) обновил официальный курс евро на 21 августа до 52,13 грн. Это на 26 коп. превышает текущий, а также является рекордом в истории Украины.

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Об этом рассказали в самом НБУ. По его данным, до этого рекордным курсом был 52,04 грн, который действовал 16 июня.

В то же время, многие крупные банки уже сегодня продают евро по курсу, существенно превышающему 52 грн. В частности, по данным "Минфина":

ПриватБанк – 52,55 грн;

ПУМБ – 52,6 грн;

Райффайзен Банк – 52,37 грн;

Универсал Банк – 52,4 грн;

Укрсиббанк – 52,55 грн;

Сенс Банк – 52,5 грн;

А-банк – 52,7 грн;

Правекс Банк – 52,3 грн;

Юнекс Банк – 52,52 грн.

В покупке же стоимость евровалюты во многих банках уже существенно превысила 51 грн. Так:

ПриватБанк – 51,55 грн;

ПУМБ – 51,9 грн;

Райффайзен Банк – 51,6 грн;

Универсал Банк – 51,6 грн;

Укрсиббанк – 51,65 грн;

Сенс Банк – 51,95 грн;

А-банк – 51,9 грн;

Правекс Банк – 51,85 грн;

Юнекс Банк – 50,7 грн.

При этом следует понимать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.

Прогноз по курсу евро до конца недели

В среднем же, 20 августа банки покупают евро по 51,78 грн, а продают по 52,48 грн. Обменники же определили курс этой валюты в средние 51,81/52,51 грн.

В то же время, рассказал OBOZ.UA директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Тарас Лесовой, до конца недели (заканчивается 23 августа), стоимость наличного евро в банках и обменниках может заметно измениться. По его словам, она будет находиться в пределах 51-52,5 грн.

При этом, подчеркивается, в целом на наличном рынке разница между курсами покупки и продажи будет оставаться в прежних пределах. В частности:

до 0,8-1 грн в банках;

до 1-1,3 грн в обменниках.

Кроме того, отмечается, разница курсов покупки в банках составит 0,3-0,5 грн и 0,5-0,7 грн в обменных пунктах.

А разница курсов продажи – 0,2-0,3 грн в банках и до 0,5 грн в обменниках.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, возможное вступление Украины в Евросоюз (ЕС) не приведет к автоматическому переходу страны на евро как национальную валюту. Т.е., отказа от гривни не произойдет. Тем не менее, обязательство осуществить такой переход в будущем все же будет взято.

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