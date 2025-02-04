Тайный угольный бизнес Януковича-младшего: как сын беглого президента зарабатывает миллиарды на оккупированных территориях

Сын свергнутого президента Украины Александр Янукович продолжает зарабатывать миллиарды на нелегальной продаже угля с оккупированных территорий. Уголь отправляется в Турцию и другие страны, а деньги оседают в оффшорах, финансируя теневой бизнес и, вероятно, войну против Украины.

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Об этом пишут росСМИ. Из-за подконтрольной ему компании, зарегистрированной в Ростове-на-Дону, за последние два года было экспортировано почти полмиллиона тонн угля – преимущественно в Турцию.

Поскольку большинство шахт Донбасса после оккупации остановили работу, контроль над остатками прибыльных предприятий перешел в частные структуры, работающие через оффшоры и номинальные владельцы. Схема проста: уголь с оккупированных территорий продается по заниженной цене, что помогает избегать высоких экспортных пошлин, а затем перепродается через оффшорную компанию по реальным рыночным ценам. Все деньги оседают на зарубежных счетах.

Как работает схема

уголь "исчезает" на станции Успенская;

Официально уголь экспортируется через железнодорожную станцию Успенская, которая раньше была пограничным пунктом между Украиной и Россией, а теперь находится на линии между Ростовской областью и оккупированным Донбассом. Украинские журналисты из Inforpost прозвали эту станцию "Бермудским треугольником".

Причина – в документах одновременно "находятся" тысячи вагонов с углем, хотя физически станция не способна обслуживать такие объемы. То есть реальный маршрут угля совсем другой – добыча происходит на шахтах Донбасса, а в документах она маркируется как российский уголь.

подставные компании оформляют продажу;

Ключевую роль в схеме играет компания "Энергоресурс", зарегистрированная в небольшом здании на окраине Ростова-на-Дону. По официальным документам, ее владельцем является Алексей Иванов – человек, не имеющий никакого отношения к угольному бизнесу. Однако расследование показало, что Иванов с 2016 года работал в компаниях, связанных с Януковичем-младшим.

Директором "Энергоресурса" является Павел Земляков, который в телефонных базах указан как "Павел ДРФЦ". Это прямая связь с группой компаний Донбасский расчетно-финансовый центр (ДРФЦ), которую еще до 2014 года связывали с Януковичем.

оффшорная прокладка и реальные доходы;

Официально "Энергоресурс" продает уголь по цене 5,7 тыс. рублей за тонну (около $60), что существенно ниже рыночной стоимости. Покупателем является компания Energy Union, зарегистрированная на Британских Виргинских островах.

Дали Energy Union продает уголь по реальным рыночным ценам в Турцию и другие страны, а все доходы остаются в оффшоре. Эта схема объясняет, почему именно Турция стала основным направлением экспорта угля из оккупированных территорий. В 2022 году ЕС запретил покупку российских углей, а вот Турция таких санкций не вводила.

До 2014 Донбасс был угольным сердцем Украины. В 2013 году в Донецкой и Луганской областях добывалось более 60 млн тонн угля, что составляло три четверти всего украинского угля. Александр Янукович тогда экспортировал украинский уголь через швейцарскую компанию Mako Trading, а его состояние оценивалось в полмиллиарда долларов.

После побега Януковича в 2014 году его сын поселился в России. Он попал под санкции Евросоюза, а Швейцария заморозила его активы. Его компания "Мако Холдинг" была перерегистрирована в России, а сам он, по данным журналистов, получил российское гражданство. Несмотря на это, бизнес Януковича-младшего продолжил расти – на этот раз за счет нелегальной добычи и продажи угля с оккупированных территорий Украины.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, двоюродный брат Кадырова Шахруди Эдильгириев приобрел в Дубае четыре виллы общей стоимостью более $20 миллионов, используя схемы вывода денег через фонд Кадырова. Объединенные Арабские Эмираты остаются ключевой зоной для легализации активов чеченской элиты, которые обогащаются из-за теневых финансовых механизмов.

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