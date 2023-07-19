Стоимость американской нефти WTI "обвалилась" – Reuters

По состоянию на 8:00 по Гринвичу американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) подешевела на 10 центов за баррель – до 75,65 доллара. Цены на марку Brent не изменились – баррель стоит 79,63 доллара.

Видео дня

Об этом сообщает Reuters. Отмечается: стабильные мировые цены свидетельствуют о том, что "нефть застряла между опасениями по поводу спроса и проблемами с поставками". В частности, объясняют аналитики, "рынки сопоставили опасения по поводу спроса у США и обещание Китая поддерживать темпы своего экономического роста".

"Поскольку Федеральная резервная система США (ФРС), вероятно, в последний раз повысит процентные ставки в июле, опасения по спросу в Штатах, вероятно, останутся. Что ограничит рост цен на нефть. Однако обещание Китая развернуть политику "восстановления и расширения" потребления может повысить спрос на ресурс", – говорится в сообщении.

При этом, говоря о снижении спроса в США, аналитики напомнили: на прошлой неделе (10-16 июля) запасы сырой нефти, бензина и дистиллятов в стране сократились. А "ожидаемый объем потребления сырой нефти в 2,3 млн баррелей превратился во всего лишь 800 тыс. баррелей".

Доходы России от нефти и газа рухнули

Тем временем за январь – июнь 2023 года доходы России от продажи нефти и газа сократились в 2 раза. Агрессору удалось заработать 37,4 млрд долларов, что на 47% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Причины:

западные ограничения цен на нефть;

закрытие газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2".

При этом доходы от продажи нефти и газа имеют решающее значение как для сырьевой экономики России в целом, так и для финансирования войны против Украины в частности. Соответственно, денег у РФ стало меньше.

В частности, дефицит бюджета России за первые 5 месяцев года достиг 42 млрд долларов. Что уже на 17% выше плана на весь 2023 год.

Как сообщал OBOZREVATEL, тем временем Россия активно пытается повысить мировые цены на нефть – чтобы компенсировать прибыль Кремля, утраченную из-за санкций. Для этого РФ намерена специально сократить экспорт нефти в августе.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и в Viber. Не ведитесь на фейки!