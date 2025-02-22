Стефанчук рассказал, когда будут готовить соглашение с США о полезных ископаемых: к чему стремится Украина

Спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что соглашение о полезных ископаемых из США будет активно обсуждаться на следующей неделе (с 24 февраля). Он также отметил, что Украина стремится к тому, чтобы в соглашении также были указаны гарантии безопасности.

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Об этом Стефанчук заявил в комментарии изданию NHK (японская компания общественного телерадиовещания). Накануне некоторые американские СМИ заявили, что президент Владимир Зеленский пока еще не готов подписать соглашение с США.

Стефанчук сказал, что Зеленский предложил Соединенным Штатам совместно разрабатывать украинские ископаемые земли в рамках своего плана победы в сентябре прошлого года. Стефанчук сообщил, что после встречи Зеленского со спецпредставителем США по Украине Китом Келлогом украинское правительство с понедельника начнет работу экспертной группы над подписанием соглашения с США.

Он сказал, что Украина готова работать с партнерами по поводу полезных ископаемых страны, но хочет получить конкретные гарантии безопасности, указывая на то, что права и интересы должны сопровождаться ими.

Стефанчук отметил, что его Украина намерена вести конструктивные дискуссии и стремится как можно скорее провести саммит из США. Относительно комментария Трампа о том, что Украине нужно провести президентские выборы, Стефанчук отметил, что в законах Украины четко прописано, что во время военного положения выборы проводить нельзя.

Он сказал, что будет невозможно провести честные выборы, пока идет вторжение России, поскольку военные не смогут участвовать.

Президент США Дональд Трамп в последние месяцы выражал заинтересованность в заключении соглашения с Украиной, которое предоставило бы США значительный доступ к ее редкоземельным минералам, которые используются для производства разнообразных технологических продуктов. В недавнем интервью Fox News Трамп заявил, что хочет, чтобы США получили украинские редкоземельные минералы на сумму 500 миллиардов долларов и дал понять, что Киев "по сути согласился это сделать".

Как сообщал OBOZ.UA, Зеленский и вице-президент США Джей Ди Венс 14 февраля провели встречу в Мюнхене. По итогам переговоров Вэнс заявил, что США стремятся к длительному миру, а не к новому конфликту в Европе за несколько лет. Зеленский со своей стороны высказался о готовящемся плане, как остановить РФ, и подчеркнул, что Украине нужны реальные гарантии безопасности.

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