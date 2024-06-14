13 июня 2024 г. Правление НБУ приняло решение снизить учетную ставку с 13,5 до 13,0% годовых. На этот раз Правление НБУ снизило учетную ставку в соответствии со своим предварительно обнародованным в апреле прогнозом. Хотя фактическая инфляция оказалась значительно ниже того же апрельского прогноза. В мае годовая инфляция составила 3,3%, в то время как еще в январе монетарный департамент НБУ прогнозировал разворот инфляционного тренда в сторону повышения.

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Провалы политики НБУ мультипликируются с каждым днем: после провала с прогнозом инфляции произошел провал с неожиданно высокой растратой валютных резервов (3,4 млрд. долл. за май), политика "привлечения гривневых активов" также дает катастрофически слабые результаты, менее 5% прироста гривневой массы попадает на срочные вклады населения; кредитование продолжает находиться на неприлично низких показателях (около 10% ВВП) и фактически воздерживается от дальнейшего падения только благодаря государственным программам- заслуга Правительства!; процентная маржа банков достигает 12 проц. пунктов и расширяющихся (!) несмотря на уменьшение доли проблемных кредитов, генерируя рекордные доходы банков при снижении их посреднической эффективности.

Другие влиятельные процентные ставки НБУ тоже были снижены: ставка депозитных сертификатов овернайт – с 13,5 до 13,0% годовых, срочных 3-месячных депозитных сертификатов – с 16,5 до 16,0%, кредитов рефинансирования – с 17,5% 17,0% годовых.

Таким образом, все процентные ставки НБУ остаются значительно выше инфляции, что приведет к дополнительным убыткам заемщиков кредитных средств. В таких условиях украинская экономика работает уже 2 года. Высокие реальные процентные ставки стимулируют изъятие средств из экономики в гривневые активы и будут сдерживать кредитные и инвестиционные процессы. В прошлом году для исправления ошибок монетарной политики в экстренном порядке пришлось ввести налог на сверхприбыли банков.

Абсолютно абсурдны попытки НБУ проводить одновременно и политику привлечения гривневых активов, и политику содействия кредитованию. Согласно монетарной теории – это два противоположных направления политики, которые не могут реализовываться одновременно, поскольку ключевая процентная ставка, по определению, является базовым регулятором спроса на кредиты и склонности потенциальных вкладчиков к сбережениям. Если ее уровень втрое превышает инфляцию – это формирует стимулы к направлению средств из реальной экономики в банковскую систему, а не наоборот.

Существование срочных трехмесячных депозитных сертификатов НБУ в нынешней системе монетарного регулирования также вызывает много возражений. Данный инструмент препятствует направлению средств долгового рынка на нужды финансирования дефицита государственного бюджета и кредитования бизнеса. Полезности этого инструмента для привлечения срочных вкладов населения – немного. По статистике 60% гривневых вкладов принадлежат 1% вкладчиков. Таким образом, политика привлечения гривневых депозитов в большей степени обогащает богатых, чем реально забирает средства с потребительского или валютного рынков.

Политика привлечения гривневых активов очень дорого обходится экономике и оплачивается на средства государственного бюджета. Это довольно легко вычислить. Сейчас расходы НБУ на привлечение каждой 1000 грн. срочных депозитов обходятся в 1110 грн. процентов банкам по депозитным сертификатам! Так, за 4 месяца 2024 г. прирост срочных гривневых депозитов населения составил +27,0 млрд. грн, а выплаты НБУ процентов банкам по депозитным сертификатам – 30 млрд. грн! Абсурдное растрачивание государственных средств! Эти 1110 гривен в следующем году переводятся на увеличение государственного долга, поскольку недополученную в государственный бюджет прибыль НБУ придется компенсировать новыми государственными заимствованиями. НБУ загоняет государственные финансы в долговую петлю.

Роль высокой учетной ставки в валютной стабилизации не следует преувеличивать. Следует помнить, что Украина за 2 года войны получила более 85 млрд. дол. внешней помощи, из которых около 65 млрд. дол. НБУ потратил в поддержку валютного курса (76%!). Структурный дефицит платежного баланса достигает более чем 30 млрд.долл. в год и каждый месяц НБУ тратит 2-3 млрд.долл. в поддержку обменного курса по валютным резервам (которые, кстати, в основном сформированы Правительством). Где будет валютный курс, если НБУ перестанет продавать валюту на рынке? Поможет ли тогда уровень ставки в 15 или даже 30% годовых? Все гривневые срочные вклады населения составляют всего 4% ВВП, в то время как структурный дефицит платежного баланса 16% ВВП, а внешнеторговый дефицит – 19% ВВП.

Стабильность банковской системы не вызывает сомнений. Доходность активов банков находится на рекордных в мире уровнях, показатели ликвидности и адекватности капитала банков значительно опережают нормативы, доходы банков исторически рекордные.

Однако сохранение жестких монетарных условий сдерживает привлечение заемных средств банков в реализацию инвестиционных проектов и создание рабочих мест, сдерживает возврат беженцев и перспективы восстановления . Ресурсы банковской системы, ее посредническая активность должны играть адекватную роль в поддержке военной экономики. Более низкая учетная ставка и большая доступность заемных средств для производителей могли бы способствовать улучшению внешнеторгового сальдо, что также снизило бы валютные риски. В то же время политика НБУ продолжает наносить деструктивные шоки реальному сектору экономики, и лишь достаточный объем внешней финансовой поддержки удерживает экономику от экономического кризиса и валютной дестабилизации.