США ввели новые санкции против российского энергетического и банковского секторов – американские СМИ

Соединенные Штаты не продлили срок Генеральной лицензии 8L, которая позволяла 12 подсанкционным банкам страны-агрессора РФ проводить операции по торговле энергоносителями в качестве исключения. Ее действие закончилось в 12:01 (по вашингтонскому времени) 12 марта 2025 года.

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В Министерстве финансов США подтвердили Reuters, что это временное разрешение, выданное при президенте Джо Байдене, больше не актуально. Неназванный представитель ведомства заявил, что администрация Дональда Трампа "сосредоточена на прекращении боевых действий" в российско-украинской войне, а отмена лицензии 8L – некий рычаг давления на РФ.

"Мы продолжаем применять наши санкции, которые остаются одним из рычагов для достижения этих целей", – сказано в письме представителя Минфина, которое журналисты получили по электронной почте.

Генеральная лицензия 8L была впервые выдана Управлением по контролю за иностранными активами США (OFAC) 24 февраля 2022 года, после введения санкций против РФ. После этого американские власти несколько раз продлевали эту "лазейку".

Лицензия делала исключения для для расчетов за нефть, газ, уголь, уран и другие энергоресурсы с 12 банками страны-агрессора (среди которых "Сбербанк", ВТБ, "Альфа-Банк", Центральный банк РФ и другие).

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в эфире Fox News также заявляла, что, по ее информации, Трамп не продлевал лицензию. "Насколько мне известно, он этого не сделал, но я уточню", – заявляла она.

На практике этот шаг означает, что покупатели нефти, газа или других энергоресурсов из России теперь будут иметь меньше способов для оплаты, что усложнит для Кремля получение валютных доходов.

Как писал OBOZ.UA, ранее министр финансов США Скотт Бессент назвал санкции против России, которые вводила администрация президента Джо Байдена, "близкими к минимальным". В то же время администрация Дональда Трампа, как утверждает чиновник, готова вводить против Кремля "максимальные" ограничения.

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