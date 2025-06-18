США, Иран и Израиль "обвалили" цены на нефть: что происходит на мировых рынках

На мировых рынках заметно снизились цены на нефть. Утром 18 июня фьючерсы на марку Brent упали на 49 центов, или 0,6% – до 75,96 доллара за баррель. А фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate (WTI) снизились на 38 центов, или 0,5% – до 74,46 доллара за баррель. Причина – оценка рынками вероятности перебоев в поставках из-за конфликта между Ираном и Израилем на фоне решения Федеральной резервной системы США по процентным ставкам, которое может повлиять на спрос на нефть.

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Об этом сообщает Reuters. Отмечается:

Основное беспокойство на рынке связано с возможными перебоями в поставках через Ормузский пролив – "ключевую артерию, через которую проходит пятая часть всей морской нефти в мире".

Существенные повреждения иранской нефтяной инфраструктуры усилят рост цен на нефть.

Впрочем, подчеркивается: на рынке царит уверенность в том, что катастрофы не произойдет даже ели реализуется маловероятный сценарий полной потери иранского экспорта. Ведь:

Его объемы могут быть восполнены за счет резервных мощностей стран ОПЕК+ (альянс крупнейших экспортеров нефти и других нефтедобывающих государств).

Сами эти мощности составляют около 5,7 млн баррелей в сутки.

В то же время, отмечается, на рынках усиленно ожидают назначенного на 18 июня заседания Федерезерва США (ФРС, аналог госбанка). Дело в том, что:

На нем должно быть принято решение о размере базовой процентной ставки.

Прогнозируется, что она останется в диапазоне 4,25%-4,5%.

"Однако конфликт на Ближнем Востоке и риски замедления глобального роста могут подтолкнуть ФРС к снижению ставки на 25 базисных пунктов уже в июле. При том, что раньше ожидалось, что это произойдет в сентябре. ... А более низкие процентные ставки, как правило, стимулируют экономический рост и повышают спрос на нефть", – говорится в материале.

Впрочем, констатируется, решение ФРС может быть осложнено событиями Ближнем Востоке. Ведь они, отмечается, создают "новый источник инфляции из-за ранее подорожавшей нефти".

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время в ближайшие 10 дней стоимость бензина в Украине может взлететь – по ожиданиям, цены вырастут на 2,5 грн. Причина – подорожание нефти.

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