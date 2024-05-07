В России сотни тонн овощей оказались на свалке из-за войны в Украине. Видео

Массовое субсидирование тепличной отрасли, рост ксенофобских настроений в России и сокращение трудоспособного населения в результате войны в Украине привели к тому, что теперь на фермах страны-агрессора некому работать. Поэтому недавно в Московской области выбросили на свалку тонны свежих овощей.

Об этом говорится на видео, снятом недавно в Луховицком районе Подмосковья. Автор показал гору тепличных огурцов и помидоров, которые свозятся на свалку для утилизации аграрными хозяйствами.

"Таджиков, узбеков повыгоняли – перебирать некому. Все выкидывается. Все свежее. 800 тонн за несколько дней привезли. Я в шоке", – говорит автор видео.

Дефицит рабочей силы в РФ связан с агрессивной политикой страны в отношении своих соседей и стран Европейского Союза. Из-за этого многие граждане покинули свою страну, опасаясь призыва в армию для войны против Украины или в знак несогласия с захватнической и репрессивной политикой диктаторского режима Владимира Путина.

Кроме того, многие россияне уже погибли на войне против Украины, а из-за роста и поддержки на государственном уровне ксенофобских настроений из России уехали трудовые мигранты.

Как сообщал OBOZ.UA, переход России на "военные рельсы" в экономике привел к острой нехватке рабочий силы также в нефтяной и газовой промышленности. Дело в том, что теперь за рабочую силу с энергетическими компаниями активно конкурируют армия и производители оружия, кроме того в РФ обостряются демографические проблемы.

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