Соглашение об ископаемых с США будут ждать проблемы: экс-министр объяснил, что будет мешать реализации

Соглашение о полезных ископаемых, которое предлагает подписать администрация президента США Дональда Трампа, должно нести практическую пользу, а не иметь только декларативный смысл. Но на самом деле на пути его реализации могут встать определенные преграды.

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Об этом OBOZ.UA заявил бывший министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель. Он считает, что в настоящее время предложенное соглашение больше похоже на политическую декларацию, призванную обеспечить нормальные отношения с США. Это может быть связано с тем, что это соглашение является рамочным.

"Фактически получается так, что Украина сама будет предоставлять деньги, которые потенциально выплачивались в качестве ренты в свое время за использование природных ресурсов украинских, которые шли на бюджет, будут использоваться через этот фонд. В этом есть определенный плюс. Плюс в том, что если Соединенные Штаты действительно увидят в этом определенные для себя экономические преимущества, они будут защищать этот актив", – отметил Оржель.

Экс-министр напомнил о судьбе Юзовского газового месторождения, где международные компании Shell и Chevron должны были вложить инвестиции в добычу сланцевого газа. Но из-за позиции на тот момент президента Виктора Януковича этого не произошло. Поэтому американские инвесторы не видели смысла добиваться от властей США защищать Украину от наступления России.

"Если тебе нужно защитить огромные инвестиции, то ты будешь побуждать собственную страну, и если это американские инвестиции, то будешь побуждать Соединенные Штаты защитить собственные инвестиции где-то в другой стране. Потому реально у нас не произошло больших инвестиций. Как результат, особо и незачем защищать", – отметил бывший глава Минэнерго.

Вдобавок в Украине в результате отменили соглашения о распределении полезных ископаемых с инвесторами. Кроме того, в некоторых случаях власти на местах искусственно создают условия, препятствующие западным инвесторам получить доступ к участку добычи.

Есть соглашение, есть определенная площадь, на которой можно осуществлять добычу, но собственности либо пользования, либо сервитута на земельный участок нет. Как результат, нет добычи", – подчеркнул Оржель.

Также он напомнил, что некоторые из международных инвесторов стремятся поставлять украинский газ на европейский рынок – там он дороже, а это позволит обойти НАК "Нафтогаз" как монопольного покупателя газа. Но для балансировки в энергетической сфере в Украине до конца войны действует запрет на экспорт газа.

"То есть даже новые скважины, которые могли бы дать и соответствующие рентные платежи, и рабочие места, и главное – заход европейского или американского инвестора, который будет защищать свои инвестиции, – этого не происходит", – резюмировал экс-министр.

Как уже сообщал OBOZ.UA, Кабинет министров Украины принял соглашение с США о создании Инвестиционного фонда, который будет наполняться совместно, и в частности средствами с реализации украинских ископаемых. Планируется, что президент Владимир Зеленский и его американский коллега подпишут его 28 февраля.

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