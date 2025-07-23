"Слуга народа" переехал из николаевской обшарпанной многоэтажки в элитный ЖК на Печерске: СМИ обвиняли его в лоббизме

Один из самых дорогих киевских ЖК на Печерске "Бульвар фонтанов" пользуется особым спросом среди нардепов. Несколько недель назад OBOZ.UA писал о том, что "слуга народа" Артем Кунаев за государственный счет арендует здесь квартиру у связанного лица. А на этот раз расскажем о его соседе-коллеге.

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"Слуга" Игорь Копытин живет в этом ЖК еще с 2021-го. Официально квартира площадью более 145 кв. м принадлежит его брату, но нардеп переехал в элитное жилье почти сразу же после покупки.

О том, чем известен парламентарий и с кем он может быть связан, – читайте в материале OBOZ.UA.

Копытин и его элитная квартира

Игорь Копытин вместе с братом Владимиром в Николаеве занимался относительно небольшим бизнесом в сфере ремонта авто и продажи запчастей. До 2016-го братья также владели компанией "Ротар Украина" (подготовка водителей транспортных средств). Но эта фирма официально имела незначительную прибыль (а иногда даже показывала убытки).

"Ротар Украина" даже за прошлый год задекларировала чистый убыток в 262,4 тыс. грн. В 2024-м в компании был оформлен всего один сотрудник, а в 2022-м – семеро (данные Опендатабот).

Игорь Копытин до 2019-го также владел компанией "Автомодерн" (был ее директором). В 2020-м чистая годовая прибыль этой фирмы составила всего лишь 552 тыс. грн. По состоянию на 2023-й в ООО остался только один наемный работник, а годовой чистый убыток составил 167,7 тыс. грн. Основной вид деятельности компании, принадлежавшей Копытину, – оптовая торговля деталями и принадлежностями для автотранспортных средств. После своего избрания в Раду Игорь Копытин сначала передал бизнес родственникам: брату Владимиру Копытину и родственнице Светлане Копытиной.

Но в прошлом году владельцем стал гражданин Казахстана (зарегистрирован в Павлодаре) Канат Уразбеков. На него оформлено более 30 компаний по всей стране. Что интересно: "Ротар Украина" также официально оформили на иностранца.

Этой компанией владеет гражданин Кыргызстана Алимкан Аширолиев (на него оформлено около 50 компаний). Часто иностранных граждан используют для массовой регистрации ООО для того, чтобы скрыть реальных владельцев компании накануне ликвидации активов. Таких подставных лиц называют "смертниками" или "бомжами на фирме". При этом такие ООО часто фигурировали в незаконных действиях.

"Автомодерн" трудно назвать успешной компанией. В 2018-м Игорь Копытин на должности директора зарабатывал на своем предприятии по 5,6 тыс. грн в месяц (данные из его декларации). Именно в качестве директора "Автомодерна" Игоря Копытина избирали нардепом, эта должность до сих пор указана в его анкете на сайте Рады.

Владимир Копытин более 23 лет занимается бизнесом (на него оформлено ФЛП). Сейчас ему принадлежит только одно ООО с назначением "техническое обслуживание авто" (и то – в состоянии прекращения, не декларирует прибыль и имеет аннулированное свидетельство НДС).

Брат политика живет в обычной николаевской многоэтажке в двухкомнатной квартире и имеет небольшую СТО (смотрите фото). Но после того, как Игорь Копытин попал в Раду, имущественное положение братьев коренным образом изменилось.

Летом 2021-го Владимир Копытин купил самую дорогую недвижимость в своей жизни – квартиру площадью более 145 кв. м в ЖК "Бульвар фонтанов". Квартиры даже меньшей площадью в этом ЖК стоят около 500 тыс. долларов. Откуда такие суммы у Копытина – загадка.

Владимир Копытин находится на едином налоге третьей группы. Он – представитель мелкого бизнеса, который занимается ремонтом авто. Если бы он действительно зарабатывал столько, сколько было бы достаточно для покупки квартиры стоимостью около 21 млн грн, он не мог бы оставаться на едином налоге. Кроме квартиры, брат "слуги народа" также купил в этом ЖК паркоместо площадью чуть менее 16 кв. м.

Сейчас это имущество (кроме паркоместа) находится в безвозмездном пользовании народного депутата Игоря Копытина. Официально Владимир Копытин купил квартиру 18 июня, а уже 2 сентября ее записал в декларацию Игорь Копытин (получил право проживания).

В том случае, если недвижимость оформлена на брата, ему не приходится объяснять, каким образом политическая карьера в Киеве так сильно изменила материальное положение, что "слуга народа" смог переехать из николаевской обшарпанной многоэтажки в один из самых дорогих ЖК Украины.

Кстати, Владимир Копытин в 2021-м купил не только квартиру. Он также приобрел Mercedes-Benz S-Class S 560 2017 г.в. Сейчас такой автомобиль стоит более 40 тыс. долларов. При этом житель Николаева в 2021-м зарегистрировал автомобиль на киевских номерах – КА**89ВЕ.

Как нардеп смог заработать целое состояние

OBOZ.UA обратился к парламентарию с просьбой объяснить, как его брат, который имел с ним совместный бизнес по продаже автозапчастей (последние годы – убыточный) и держит небольшую СТО, мог заработать сотни тысяч долларов и купить фактически для брата элитную квартиру в одном из самых дорогих домов Украины.

Официальный доход Игоря Копытина за прошлый год – в среднем 58,5 тыс. грн в месяц. Некоторые СМИ утверждают, что на самом деле нардеп мог получать значительно больше денег за счет лоббирования. Эта информация не подтверждена, а сам нардеп ее опровергал.

Так, Копытин возглавляет подкомитет Верховной Рады по вопросам оборонной промышленности и технической модернизации. Несколько месяцев назад в СМИ появилось расследование о том, что Копытин якобы лоббирует интересы авиабизнесмена Романа Милешко. Именно его компании выполняют государственные заказы для ремонта авиации. Тогда как сам Милешко, как пишут расследователи, через свои компании арендует и покупает суда у налогоплательщиков РФ.

"Компании, связанные с Милешко, как обнаружили журналисты, арендуют и покупают авиатехнику у фирм, связанных с гражданами РФ, которые продолжают платить налоги в российский бюджет. Речь идет о компаниях AMIS (FZE) и LINKER (FZE), зарегистрированных в ОАЭ, но фактически контролируемых семьей Пальчиков, имеющих российское гражданство и бизнес", – отмечают расследователи.

По их информации, LINKER (FZE) с 2021 года находится под санкциями США согласно указу президента Джо Байдена №14024 об угрозах нацбезопасности, связанных с деятельностью России. Милешко, называя Expedition Aviation FZC своей компанией, в 2024 году приобрел вертолет Ми-17 именно у AMIS. Эта техника уже в статусе арендованной – компанией "НЗ Оперейшнс", которая принадлежит бизнесмену.

Кроме того, АН-74Т арендует компания "Константа", которая также связана с Милешко. И снова у AMIS. "Отдельное звено в этой цепи – компания AVIASERVICE LLC, зарегистрированная в 2023 году как владелец одного из вертолетов "НЗ Оперейшнс". Ее директор – Алеко Ткемадзе, которого грузинские СМИ называют доверенным лицом олигарха Бидзины Иванишвили, основателя пророссийской партии "Грузинская мечта", – отмечает издание "СтопКор". Расследователи выяснили, что все эти компании, в частности AERO EXPEDITION, объединяет еще один факт: ранее Ткемадзе и Милешко были указаны среди их основателей.

Издание УНН утверждает, что Роман Милешко и родной брат Игоря Копытина – Владимир Копытин – одновременно учились в Харьковском институте летчиков ВВС Украины. Кроме того, Роман Милешко работал и получал доходы на предприятии, принадлежащем Игорю Копытину и членам его семьи, – ООО "РОТОР УКРАИНА". Помощник Игоря Копытина, Хилькевич В. В., работал руководителем на предприятии Романа Милешко – в ЧАО "Авиакомпания Константа".

Доверенное лицо кандидата в народные депутаты Игоря Копытина на выборах 2019 года – Казанцев Владимир Олегович. Он работал должностным лицом с правом подписи в компании "ООО "ИНКОМПАС" в то время, когда Роман Милешко был ее совладельцем. А также В. О. Казанцев проживал в одном селе с Романом Милешко – АРК, Сакский район, пгт Новофедоровка.

Подробнее о реальном состоянии нардепа, а также о его связях с авиабизнесменом – читайте вскоре на OBOZ.UA.