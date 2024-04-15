Сколько Украине стоит содержание одного военнослужащего: названы суммы

Один человек, мобилизованный на военную службу в Украине, стоит государству минимум 1,3 миллиона гривен ежегодно, большая часть этих средств направлена на оплату труда и выплаты военнослужащим. В случае смерти или инвалидности мобилизованного государство обязано обеспечить ему поддержку, что может привести к общим расходам в размере 1 триллиона 700 миллиардов гривен в год, что составляет весь объем доходов государственного бюджета.

Такие расчеты озвучил "Громадському радіо" исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. По его словам, 1,3 млн на одного военного – это самый низкий показатель расходов, в отдельных случаях нужно еще больше денег.

"В этих деньгах до 40% – оплата труда, дальше – выплаты военнослужащим. Это лишь средняя цифра, потому что надо понимать, что для тех, кто на передке, эта цифра растет. Дальше идет питание, минимальный объем оборудования, вооружений, боеприпасов. И еще раз говорю: это минимальная цифра", – подчеркнул эксперт.

Пенздин отметил: фактическое количество мобилизованных граждан на сегодняшний день составляет 1,1 млн человек. Однако, как отмечает эксперт, в случае смерти или инвалидности гражданина государство обязано обеспечить дополнительную поддержку.

"То есть даже с 1,3 млн на человека, если считать на всех мобилизованных, – это 1,7 трлн грн в год. И это весь объем доходов государственного бюджета на 2024 год. Весь объем... Исходя из этих цифр, которые я назвал, даже мобилизация дополнительных 100 тысяч человек – это 130 млрд грн плюс", – отмечает он.

Пендзин напомнил, что именно по этой причине Украина обеспечивает все социальные расходы, субсидии, перечисление средств в пенсионный фонд путем заимствований. "37,5 млрд долларов, которые в этом году мы должны где-то выпросить, они не имеют никакого отношения к финансированию войны", – добавил Пендзин.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, согласно новому закону о мобилизации, принятому 11 апреля, все граждане Украины, состоящие на военном учете, должны обновить свои личные данные в течение 60 дней. При этом, чтобы это сделать, военнообязанным необязательно приходить в ТЦК.

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