Сколько денег нужно Украине, чтобы сопротивляться РФ: в МВФ назвали сумму

Украина нуждается как минимум в $42 миллиарда международной помощи на этот год в связи с продолжением войны, инициированной Российской Федерацией. Эти средства необходимы для обеспечения бюджетных потребностей страны в изменяющихся условиях военного положения.

Такую оценку высказала 18 апреля в Вашингтоне директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева, пишет "Укринформ". "По состоянию на сегодняшний день мы оцениваем потребности (бюджетной поддержки для Украины – ред.) в размере $42 миллиарда на этот год ", – сообщила глава Фонда.

Георгиева также выразила уверенность в оказании этой помощи, поскольку международная поддержка для Украины остается стабильной. "Мне было очень приятно услышать вчера заявления во время круглого стола относительно Украины, что поддержка Украины остается стабильной, она тверда", – отметила Георгиева.

Она также выразила мнение, что для решения экономических проблем Украины и региона необходимо в первую очередь прекратить войну. "Война, прежде всего, это трагедия, когда ежедневно убивают и ранят мужчин, женщин и детей. Так что нам нужно, чтобы эта война закончилась ради них", – подчеркнула глава МВФ.

Подчеркивая важность помощи Украине, Георгиева также высоко оценила усилия украинской власти по стабилизации экономики в пострадавшей от войны стране. Она подчеркнула необходимость активной поддержки социально-экономического развития Украины.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, глава Европейского центрального банка Кристин Лагард выступила с заявлением, в котором осудила предложения США по использованию замороженных активов России для финансирования военной помощи Украине.

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