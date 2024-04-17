Сколько будет стоить бензин в Украине: озвучен важный прогноз

Цены на бензин в Украине вырастут на 5 гривен за литр, если курс нефти достигнет отметки в 100 долларов за баррель. За последние месяцы цены на топливо уже повысились на 1,5 гривни (до 54,44 грн за литр бензина марки А-95), что может указывать на тенденцию к подорожанию.

Об этом сообщил директор одной из крупных украинских сетей АЗС Александр Мельничук в комментарии изданию Минфин. "Каждый дополнительный доллар в котировке нефти – это плюс 50 копеек на литре бензина или дизеля. Прыжок ценника с 90 до 100 долларов, если он будет, это очень серьезно – удорожание литра топлива на 5 гривен ", – отмечает Мельничук.

Динамика роста цен

За несколько последних дней, с 12 по 15 апреля, стоимость горючего продолжила расти. Бензин А-92 подорожал на 10 копеек и теперь стоит 51,46 грн/л, бензин А-95 увеличился на 5 копеек до 54,44 грн, а дизель вырос на 2 копейки до 54,64 грн/л.

Это происходит на фоне продолжающегося повышения цен, которое началось еще в марте, когда крупные сети АЗС, такие как ОККО и WOG повысили стоимость горючего на 2 гривны, спровоцировав таким образом дальнейшее повышение цен на рынке. Даже самые высокие цены на топливо на некоторых заправочных станциях превышают средние показатели: по бензину А-95 они могут достигать 59,80 гривен, а по дизельному топливу – до 56,39 за литр.

Причины роста цен

По аналитике Минфина, стоимость горючего растет по нескольким причинам. А именно:

Рост стоимости нефти

Котировки на нефть повысились на 15% с начала года из-за ускорения промышленного роста в Китае, ударов украинских дронов по российским НПЗ и сокращения экспорта по Саудовской Аравии. "Каждый дополнительный доллар в котировке нефти – это плюс 50 копеек на литре бензина или дизеля ", – отмечает Мельничук.

Валютные колебания

Курс гривны по отношению к доллару влияет на закупку горючего за рубежом. Каждая "лишняя" гривна в курсе может привести к росту цен на топливо на 50-60 копеек на литр. "Поскольку основные объемы автотоплива украинские компании закупают за границей, валютный курс оказывает непосредственное влияние на ценники на наших АЗС", – говорит Мельничук.

Логистика

Сложности с автомобильной логистикой из-за блокирования польской границы и мобилизации приводят к меньшей доступности топлива. А это также влияет на рост его цен.

Несмотря на это, эксперты утверждают, что некоторые сети заправочных станций остаются в минусе из-за роста цен, пытаясь сдержать повышение цен на топливо. Однако, даже со снижением спроса на горючее, сети продолжают наблюдать рост спроса, особенно находящиеся в западных областях страны, где прибывает больше переселенцев.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, несмотря на российские атаки на энергосистему Украины , проблем с горючим на внутреннем рынке не будет. Украине есть где брать горючее, даже несмотря на заметный рост спроса (более чем на 10%) по итогам марта-2024.

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