Ситуация с бедностью в Украине критическая: как в правительстве предлагают бороться с проблемой

Уровень бедности в Украине существенно превышает показатели в других странах. Чтобы побороть эту проблему, нужно применять несколько подходов сразу – повышать эффективность программ поддержки малообеспеченного населения, переучивать их на востребованные должности и повышать прожиточный минимум.

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Об этом заместитель министра соцполитики Дарья Марчак заявила Радио Свобода. Она назвала защиту украинцев от бедности "одной из ключевых задач Министерства социальной политики", но отметила, что с нынешним ее уровнем трудно мириться – согласно обновленному подходу Всемирного банка, в Украине около 8,8 млн человек находятся за чертой бедности.

"Этот вопрос очень сложный, он многослойный, но очевидно, что уровень бедности в нашей стране является таким, с которым трудно мириться. И он явно существенно превышает показатели в других странах, на которые нам хотелось бы равняться", – говорит Марчак.

Она отметила, что в Украине нужно пересмотреть программы по защите украинцев от бедности. Не все из них актуальны.

"У нас есть программа помощи малообеспеченным лицам, но мы видим, что она недостаточно эффективна, потому что у нас на сегодня в среднем 180-190 тысяч семей, которые являются пользователями этой программы. И вы сами привели цифры, мы видим, что эта программа не имеет того масштаба, который, с учетом уровня бедности, мы должны были бы обеспечить", – объясняет заместитель министра.

Но в Минсоце стремятся не только разово погасить финансовую потребность семьи. Главная цель правительства – "сделать так, чтобы в будущем семья не нуждалась в этой поддержке".

"Мы должны обеспечить, что у нас выплата предоставляется вместе с услугой. Мы должны сказать, что деньги – вместе с набором действий, которые государство и сам человек должны сделать, чтобы дальше не возвращаться в это состояние бедности. И мы говорим о том, что это может быть работа по возвращению человека на рынок труда. Программы переобучения, трудоустройства, возможно, переезд в другую громаду, потому что там лучший работодатель, где ты можешь лучше реализовать свои навыки", – отметила Марчак, но добавила, что для пенсионеров этот аспект реализовать все же невозможно.

Также важно существенно пересмотреть размер прожиточного минимума. Дарья Марчак отметила, что все прописанные законом прожиточные минимумы не соответствуют фактическому прожиточному уровню. "Мы говорим о том, что фактический уровень прожиточного минимума должен быть по крайней мере вдвое больше, чем то, что установлено законом", – говорит чиновница.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в 2025 году в Украине заморозили минимальную зарплату на уровне предыдущего года – 8 тыс. грн. Это уже меньше, чем фактический прожиточный минимум. Ситуация со временем будет только ухудшаться. Правительство в Бюджетной декларации заявило о намерении не повышать минимальную зарплату в течение трех лет. Это может привести к еще большей тенизации рынка труда, а также к росту уровня бедности среди работающих украинцев.

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