Шмигаль: Украина точно профинансирует все социальные платежи в 2024 и 2025 годах

Украина в 2024 и 2025 годах сможет профинансировать в полном объеме и вовремя все социальные расходы. Уверенность в этом высказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он прокомментировал этот вопрос в эфире телевизионного марафона "Єдині новини". Судя по всему, выделение новой помощи от Соединенных Штатов Америки сыграло в этом большую роль.

"Мы точно уверены, что в этом году (и мы, честно говоря, уверены уже и в следующем году) мы точно профинансируем все социальные платежи, все пенсии, субсидии. Все, что государство должно выполнить, мы будем выполнять вовремя, без задержек, в полном объеме", – сказал премьер.

"И, собственно, американская помощь дает нам уверенность в выполнении этих обязательств на 100 процентов", – добавил Шмыгаль.

Как писал OBOZ.UA:

– 24 апреля наша страна получила от Европейского Союза второй транш по рекордной программе помощи Ukraine Facility в размере 1,5 млрд евро. Средства уже поступили на счета. Деньги можно потратить не на финансирование военных расходов, а на закрытие бюджетных нужд.

– Не вся новая помощь Киеву от Вашингтона пойдет именно на вооружение для Сил обороны. Дело в том, что устойчивость государства во время войны обеспечивается также путем финансовой стабильности.

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