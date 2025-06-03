Россиянам запретили въезд в Латвию: кто и почему попал в "черный список"

Латвия запретила въезд россиянам, владеющим недвижимостью возле стратегических объектов, из-за угрозы национальной безопасности. С 1 сентября 2025 года все граждане РФ должны заблаговременно предоставлять полную информацию для въезда, или рискуют получить штраф до 2000 евро.

Видео дня

Такое решение принято после серии проверок, проведенных Службой государственной безопасности Латвии (СГБ), и стало продолжением целенаправленной политики ограничения влияния РФ в Балтийском регионе. Об этом пишет Delfi.

СГБ выявила десятки случаев, когда российские граждане приобрели или построили жилую или коммерческую недвижимость возле объектов, имеющих значение для обороноспособности страны. В ряде таких случаев выявлены риски для национальной безопасности, что и стало основанием для внесения этих лиц в "черный список" – список иностранцев, которым запрещен въезд в Латвию.

Как указано в сообщениях, решения принимались на основании комплексного анализа ситуации, включая проверку биографических данных, связей с российскими государственными или военными структурами, а также характера приобретенной недвижимости. Еще в апреле Латвия существенно ужесточила визовый контроль для граждан РФ. С 1 сентября 2025 года все россияне, планирующие въезд на территорию страны, обязаны не позднее чем за 48 часов до прибытия предоставить исчерпывающую информацию:

цель путешествия;

сроки пребывания;

маршрут;

место жительства в Латвии;

место работы;

сведения о родственниках, которые занимают государственные или военные должности.

Нарушение этих правил будет караться штрафом до 2000 евро. Эти нормы не касаются граждан стран ЕС, НАТО, ОЭСР, ЕЭЗ, Швейцарии и Бразилии. Кроме ограничений на въезд, в феврале латвийский Сейм в первом чтении принял законопроект, который запрещает гражданам России и Беларуси покупать недвижимость в стране. Ограничения также распространяются на:

компании, зарегистрированные в РФ и Беларуси;

фирмы, в которых россияне или белорусы владеют 25% или более доли;

доли; юридических лиц, у которых граждане РФ или РБ являются конечными бенефициарами.

Такие изменения направлены на минимизацию влияния иностранных структур, связанных с государствами-агрессорами. А также изменения направлены на минимизацию влияния иностранных структур, связанных с государствами-агрессорами, и укрепление внутренней безопасности страны.

В дополнение к мерам безопасности, латвийские власти инициировали блокировку всех российских Telegram-каналов. Они аргументировали это борьбой против информационной пропаганды и распространения русского языка в информационном пространстве.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Финляндия планирует запретить гражданам Беларуси покупать недвижимость, признав ее вместе с Россией государством, представляющим угрозу для национальной безопасности, согласно решениям Совета ЕС. На сегодняшний день уже действует аналогичный запрет для россиян.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!