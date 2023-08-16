Россия решилась на экстренный шаг, чтобы спасти рубль: валюта агрессора потерпела исторический обвал 

В России курс доллара взлетел до исторической отметки в 101 рубль. В результате Центробанка РФ пришлось пойти на экстренные меры и повысить учетную ставку сразу на 3,5%. Таким образом пытаются бороться с инфляцией.

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Как пишет AP, в этом году цены на нефть упали, и России стало сложнее продавать энергоресурсы из-за западных санкций. Тем временем импорт начал восстанавливаться после почти полутора лет войны, поскольку россияне ищут способы обойти санкции. Часть торговли была перенаправлена в азиатские страны, не участвующие в санкциях. И импортеры нашли способы доставки товаров через близлежащие страны, такие как Армения, Грузия и Казахстан.

В то же время Россия увеличила расходы на оборону, вливая деньги, например, в компании, производящие оружие. Компании должны импортировать детали и сырье, а часть государственных денег оседает в карманах рабочих, которые покупают импортные товары.

Эти государственные расходы, наряду с готовностью Индии и Китая покупать российскую нефть, помогают экономике работать лучше, чем многие ожидали. В прошлом месяце Международный валютный фонд заявил, что ожидает, что экономика России вырастет на 1,5% в этом году.

Янис Клюге, эксперт по российской экономике из Немецкого института международных отношений и безопасности, сказал, что падение рубля "не очень приветствуется" Кремлем. Хотя это и не полномасштабный кризис, "это самая близкая ситуация, когда мы подошли к реальной экономической проблеме с начала войны", – сказал Клюге.

Как сообщал OBOZREVATEL, рубль ослаб настолько, что попал в топ-3 валют развивающихся рынков с наихудшими показателями. При этом аналитики отмечают, что в будущем ситуация только ухудшится. Ведь поводов для улучшения положения рубля в ближайшее время нет.

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