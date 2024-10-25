Россия профинансирует украинскую оборону – Шмыгаль о помощи на 50 млрд долларов за счет замороженных активов РФ

Предоставление Украине 50 млрд долларов помощи Европейским Союзом (ЕС), США и Великобританией стало одной из самых больших финансовых побед страны за 2,5 года большой войны. Ведь эта помощь будет предоставлена за счет замороженных российских активов. Таким образом деньги РФ фактически будут направлены на поддержку Украины.

Видео дня

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. Он отметил:

ЕС выделит до 35 млрд евро;

США – до 20 млрд долларов;

Великобритания – 2,3 млрд фунтов стерлингов.

"В целом, Украина получит около 50 млрд долларов от G7 и ЕС. Эти средства должны быть доступны уже в этом году", – отметил глава правительства.

При этом он подчеркнул: таким образом российские деньги фактически будут направлены на поддержку Украины. В частности, на финансирование важнейших потребностей в:

обороне;

восстановлении,

поддержке людей.

В целом же, по его словам, эти 50 млрд долларов создают "основу финансовой и экономической устойчивости государства в 2025 году". А также подчеркнул: это – промежуточный результат, и Украина продолжит настаивать на полной конфискации всех замороженных российских средств.

"Российские деньги должны быть полностью конфискованы на восстановление нашего государства", – резюмировал премьер-министр.

Ранее же президент США Джо Байден подтвердил, что в рамках пакета G7 США объявляют о предоставлении кредита Украине в размере 20 млрд долларов. Он заверил, что "Россия не победит в этом конфликте", поскольку весь "мир объединился на стороне Украины".

"После жестокого вторжения России в Украину G7 предприняла смелые действия, чтобы заморозить активы России в своих юрисдикциях, и обязалась, что эти активы будут оставаться обездвиженными, пока Россия не прекратит свою агрессию и не заплатит за ущерб, который она нанесла Украине. В рамках пакета G7 Соединенные Штаты объявляют сегодня, что мы предоставим Украине 20 миллиардов долларов в качестве кредита, который будет погашен за счет процентов, полученных от обездвиженных российских суверенных активов", – сказал президент США.

Как сообщал OBOZ.UA, половину средств от США планируется на военную помощь. Остальные деньги – на экономическую поддержку Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber . Не ведитесь на фейки!