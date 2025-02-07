Россия осталась без инструмента шантажа: страны Балтии выходят из общей энергосистемы

8 февраля страны Балтии планируют отсоединить свои сети от российской энергосистемы и синхронизировать их с континентальной Европой. Отключение Литвы, Латвии и Эстонии от контролируемой Кремлем энергетической системы является победой свободы.

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Глава внешнеполитической службы Европейского Союза (ЕС), экс-премьер Эстонии Кая Каллас назвала это победой свободы, сообщает LRT. Официальная церемония состоится в Литве 9 февраля, на ней будут присутствовать лидеры стран Балтии и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Россия больше не может использовать энергетику как инструмент шантажа. Это победа свободы и европейского единства", – сказала Каллас.

Отсоединение от построенной в советское время энергетической системы и интеграции в европейскую сеть – многолетняя цель балтийских правительств, препятствием которой становились технические и финансовые трудности. Еще более неотложной синхронизация с Западом стала после начала широкомасштабного вторжения России в Украину, которое заставило страны Балтии обеспокоиться тем, что они могут стать следующей целью Москвы.

Три балтийских государства прекратили импорт российского газа и электроэнергии. Но энергетические системы оставались подключенными к России и Беларуси – контролируемой Кремлем энергетической системе BRELL.

Кроме того, в Латвии собираются физически перекрыть линию электропередачи в Россию, а власти Литвы планируют начать демонтаж высоковольтных линий, соединяющих РФ с ее эксклавом – Калининградской областью. После этого регион останется без внешнего доступа к электроэнергии, впрочем, он имеет и собственные ТЭС для генерации электроэнергии.

Как уже сообщал OBOZ.UA, потребность Калининградской области в электроэнергии объясняется еще и наличием ядерных ракет "Искандер" и значительной части Балтийского флота РФ. А после отключения от российской энергосистемы она станет "энергетическим островом", то есть электросетью без внешних связей. Она более сложна в эксплуатации, поскольку не может полагаться на трансграничные потоки, чтобы сбалансировать колебания спроса и снабжения электроэнергией.

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