Россия может оставить ЗАЭС в нерабочем состоянии: Галущенко рассказал о перспективах

Работу Запорожской АЭС будут саботировать российские оккупационные войска. И после освобождения Энергодара, вероятно, РФ приведет станцию в "нерабочее состояние".

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Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко в интервью TIME. "Я не верю, что они оставят станцию в рабочем состоянии", – сказал он. "Они могут нанести большой ущерб, такой большой ущерб, что нам будет очень трудно управлять станцией", – добавил министр.

С начала июня все шесть ядерных реакторов станции были переведены в режим холодной остановки, что приостановило производство электроэнергии и снизило риск аварии, которая может привести к выбросу большого количества радиации. Инженеры станции приняли эту меру предосторожности вскоре после того, как уничтожение Россией плотины вызвало катастрофическое наводнение и поставил под угрозу подачу воды, необходимой для охлаждения реакторов.

По словам Галущенко, разрушение этой дамбы в оккупированном городе Новая Каховка омрачило надежды украинских властей на то, что Россия может оставить атомную электростанцию невредимой. "Я могу сказать вам, что, когда они уезжают, когда они бегут оттуда, они добывают почти все в энергетической инфраструктуре", – сказал министр энергетики.

Напомним, мэр Энергодара Дмитрий Орлов заявил, что российские оккупанты превратили захваченную Запорожскую АЭС в "ядерную крепость". В периметре станции они прячут технику, боеприпасы и личный состав.

На днях в Минэнерго заявили о риске катастрофы на ЗАЭС. По данным министерства, захватчики установили рядом с ним мины взрывного действия. Украинская сторона пока не имеет никакого контроля над станцией, в то же время ядерный реактор может взорваться в любой момент.

Между тем, в США призвали Россию немедленно остановиться, отметив, что "минирование ЗАЭС создает опасность для целого региона".