России нашли замену: место "Газпрома" в Приднестровье заняла "Молдовагаз"

Вместо "Газпрома" поставки голубого топлива в Приднестровье осуществляет компания "Молдовагаз". Первые три миллиона кубометра уже доставили в непризнанную республику.

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Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на сообщение компании. "Молдовагаз" отгрузила в Приднестровье первые объемы газа из партии в 3 млн куб. м согласно решению комиссии по чрезвычайным ситуациям в правительстве Молдовы", – сообщили в компании.

Ранее премьер-министр Молдовы Дорин Речан заявлял, что эти объемы страна передает Приднестровью взаймы. Они предназначены для поддержания давления в газопроводах во избежание аварийной ситуации. По словам президента непризнанной республики Вадима Красносельского, эти объемы будут возвращены Молдове в натуральном выражении или оплачены до 1 марта.

Как ожидается, в ближайшие дни должны начаться поставки в Приднестровье газа, приобретенного на выделенный Еврокомиссией грант в 20 млн евро. По данным энергетиков , это обеспечит около 10 дней потребления и позволит возобновить работу централизованного отопления в населенных пунктах, а также прекратить веерные отключения электроэнергии. Параллельно с поставками газа на грант ЕС Приднестровье продолжает переговоры с энергетиками России и Венгрии по поставкам газа на долгосрочную перспективу

С 1 января 2025 года Украина полностью прекратила транзит российского газа через свою территорию, поскольку истек срок действия соглашения между "Газпромом" и "Нафтогазом".

Это привело к отключению централизованного отопления и горячей воды в Приднестровье, а местные власти предупредили, что запасы газа могут иссякнуть в течение месяца. Кроме этого:

Молдавская ГРЭС , которая снабжала регион электроэнергией, перешла на уголь и работает только для бытовых потребителей и критической инфраструктуры;

, которая снабжала регион электроэнергией, перешла на и работает только для бытовых потребителей и критической инфраструктуры; уличное освещение и освещение в зданиях сокращено на 30% или полностью выключено там, где это возможно;

сокращено на или полностью выключено там, где это возможно; предприятия и коммерческие объекты снизили потребление электроэнергии до минимума

Как сообщал OBOZ.UA ранее, заменить Россию как поставщик газа в Европу может Турция. Там считают, что справятся с этим, ведь уже поставляют голубое топливо в несколько европейских стран, а кроме того, имеют достаточно развитую инфраструктуру.

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