"Рано говорить об этом": фон дер Ляйен рассказала, при каких условиях могут снять санкции с России

Снятие санкций с России возможно только после реальных шагов с ее стороны в направлении достижения мира, однако разговоры об этом преждевременны. В настоящее время санкции оказывают серьезное влияние на российскую экономику, в частности, вызывают инфляцию и отток бизнеса.

Видео дня

Об этом заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время пресс-конференции после саммита "Поддерживай Украину" (Support Ukraine), онлайн-трансляция которого доступна на YouTube-канале Офиса президента. Она дала четко понять, что, пока Россия не предпримет конкретных шагов в направлении прекращения агрессии, говорить о смягчении ограничений рано.

"Санкции оказывают огромное влияние на экономику России. Они привели к огромной инфляции, высоким процентным ставкам, то есть последствия можно увидеть", – подчеркнула фон дер Ляйен. Она также отметила, что "компании покидают РФ, эти санкции действительно впечатляющие".

По словам главы Еврокомиссии, санкции являются неотъемлемой частью стратегии ЕС, направленной на достижение мира через силу. "Мы хотим получить мир за счет силы", – подчеркнула фон дер Ляйен. Она отметила, что только фактические действия со стороны России могут стать основанием для пересмотра ограничений. Только если Россия продемонстрирует факты желания сформировать мир, только тогда можно говорить о снятии санкций.

Однако, по мнению фон дер Ляйен, пока нет соглашения о долговременном мире, поэтому эти разговоры преждевременны. "Сначала нам нужно увидеть, что есть стремление со стороны России обрести мир", – отметила фон дер Ляйен. Она подытожила, что, пока этого не произошло, никаких изменений в санкционной политике ЕС не предвидится.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Великобритания объявила о крупнейшем пакете санкций против России с начала полномасштабного вторжения в Украину. В список внесли 107 компаний и лиц и 40 нефтяных танкеров, тем самым увеличив общее количество подсанкционных судов до 133.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!