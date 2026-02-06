Пятый максимум подряд: валютные резервы в Украине выросли до нового исторического рекорда
Международные (золотовалютные) резервы (ЗВР) Украины выросли в объеме и достигли пятого исторического максимума подряд. По итогам явнаря-2026 объем валютных "запасов" увеличился на 357,8 млн – до 57,7 млрд долл, что является новым максимумом за всю историю независимой Украины.
Об этом свидетельствуют обновленные данные Национального банка Украины (НБУ). Предыдущий абсолютный рекорд составлял 27,29 млрд долл. по итогам декабря-2025.
Главные причины роста резервов:
- объемы поступлений от международных партнеров;
- покрытием за счет поступлений суммы продаж валюты самим Нацбанком (проводится для обеспечения курсовой стабильности) и долговых выплат в иностранной валюте.
Размер валютных резервов Украины остается высоким и по международным стандартам. По подсчетам НБУ, нынешняя сумма покрывает финансирование полгода будущего импорта. "Нормой" же считаются 3 месяца.
ЗВР Украины в январе-2026: что повлияло на сумму
- Валютные поступления на счета правительства в НБУ за январь-2026 составили почти 3,124 млрд долл.
- На обслуживание долгов Украина потратила лишь 310,7 млн долл., и еще 171,6 млн долл. было уплачено Международному валютному фонду (МВФ).
- Операции НБУ на межбанке – в январе 2026 года по сравнению с декабрем 2025-го чистая продажа валюты уменьшилась на 20,7%, до 3,729 млрд долл. США.
- Курс валют. Оценка стоимости финансовых инструментов увеличилась на 1,445 млрд долл.
Из чего состоят ЗВР Украины
В Украине ЗВР состоят из ценных бумаг, депозитов, налички и средств на корреспондентских счетах, а также монетарного золота. По состоянию на 1 февраля 2026 года:
- золото занимало наименьшую долю в резервах – 8,5%;
- ценные бумаги – 47,3% всего объема ЗВР;
- оставшиеся 44,2% приходилось на "живые" деньги.
Как сообщал OBOZ.UA, в конце января-2026 мировые цены на золото установили исторический рекорд. Спрос на драгметалл резко вырос из-за торговых рисков, ожидаемого снижения ставок, слабого доллара и активных закупокцентральными банками.
