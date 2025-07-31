Прогноз по доллару сбывается: какой курс выставили украинские банки

Украинские банки изменили курс наличного доллара – однако минимально. В полдень 31 июля они определили его в средние 41,45/41,94 грн (покупка/продажа), что на 1 коп. ниже в продаже, чем днем ранее. Впрочем, несмотря на это, курс американской валюты находится в ранее прогнозируемых рамках.

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В целом же, крупные учреждения продают валюту по 41,88-42,1 грн. Так:

ПриватБанк – 41,92 грн;

Райффайзен Банк – 41,88 грн;

ПУМБ – 42,1 грн;

Сенс Банк – 41,95 грн;

Укрсиббанк – 41,99 грн;

Таскомбанк – 42,03 грн;

абанк – 42,1 грн;

Прокредит Банк – 41,98 грн.

Покупают же они ее по 41,32-41,6 грн. В частности:

ПриватБанк – 41,32 грн;

Райффайзен Банк – 41,6 грн;

ПУМБ – 41,5 грн;

Сенс Банк – 41,55 грн;

Укрсиббанк – 41,4 грн;

Таскомбанк – 41,45 грн;

абанк – 41,4 грн;

Прокредит Банк – 41,45 грн.

Следует понимать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.

Изменили курс доллара и в обменниках. Там его выставили на среднем уровне 41,28/41,82 грн (покупка/продажа). Что хотя и на 1 коп. ниже в покупке и на 3 коп. в продаже, так же соответствует прогнозу.

Что будет с долларом в ближайшие дни

Ранее же директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Тарас Лесовой рассказал OBOZ.UA, что на текущей неделе (заканчивается 3 августа) курс доллара в банках и обменниках будет находиться в пределах 41,6-42,2 грн. Таким образом, и там, и там ожидается рост как в покупке, так и продаже.

"В начале августа валютный рынок будет оставаться стабильным. Спрос на доллар растет медленно, но у регулятора достаточно резервов для поддержания курса в привычных пределах", – объяснил сложившуюся на рынке ситуацию банкир.

При этом он подчеркнул: Национальный банк внимательно следит за курсовой ситуацией в стране. И располагает "достаточными инструментами для удержания стабильности".

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время в Украине ожидается заметный рост официального курса доллара. В экспертных кругах прогнозируют: в августе он будет находиться в пределах 41,8-42,4 грн.

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