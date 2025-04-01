Прежний курс больше не действует: в украинских обменниках существенно переписали стоимость доллара

В украинских обменниках резко снизили курс доллара. В полдень 1 апреля они установили его на среднем уровне 41,07/41,45 грн (покупка/продажа), что на 23 коп. ниже в покупке и на 20 коп. в продаже, чем днем ранее.

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Переписали стоимость наличного доллара и в банках – однако не так заметно. Там ее определили в средние 41,1/41,72 грн (покупка/продажа). Что:

на 5 коп. ниже в покупке;

на 3 коп. в продаже.

В целом же, крупные учреждения продают валюту по 41,53-41,8 грн. Так:

ПриватБанк – 41,55 грн;

ПУМБ – 41,8 грн;

Райффайзен Банк – 41,53 грн;

Універсал Банк – 41,6 грн;

Сенс Банк – 41,65 грн;

Укрсиббанк – 41,69 грн;

Кредобанк – 41,64 грн;

Таскомбанк – 41,7 грн;

абанк – 41,8 грн;

Прокредит Банк – 41,7 грн.

Покупают же они ее по 41,53-41,8 грн. В частности:

ПриватБанк – 41,55 грн;

ПУМБ – 41,8 грн;

Райффайзен Банк – 41,53 грн;

Універсал Банк – 41,6 грн;

Сенс Банк – 41,65 грн;

Укрсиббанк – 41,69 грн;

Кредобанк – 41,64 грн;

Таскомбанк – 41,7 грн;

абанк – 41,8 грн;

Прокредит Банк – 41,7 грн.

Следует понимать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.

Каким буде курс доллара в начале апреля

В свою очередь, финансовый аналитик Алексей Козырев отмечает: в ближайшие дни в украинских банках ожидается заметное изменение курса наличного доллара. По прогнозу, до конца текущей рабочей недели (4 апреля) он будет находиться в пределах от 41,05 до 41,9 грн. То есть не исключается снижение курса в покупке при росте в продаже.

В обменниках же ожидается рост курса как в покупке, так и в продаже. По ожиданиям, стоимость валюты в них будет находиться в пределах от 41,2 до 41,85 грн.

В целом же, отметил аналитик, из-за того, что на текущей неделе заканчивается март и начинается апрель, этот период будет для банков и их клиентов переходным. Что во многом будет определять состояние валютного рынка на ближайшие 5 дней.

"Компании и сами банки закроют оставшиеся гривневые и валютные расчеты за март и в целом за квартал, а также постараются, по возможности, оперативно определиться со своими текущими задачами на новый отчетный период. Однако уже со 2 апреля наш валютный рынок войдет в свой обычный рабочий ритм", – резюмировал аналитик.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, украинцы могут получить в обменниках фальшивые деньги. К примеру, уже задержанные аферисты из Львовской области сдали в них поддельные 29 300 долларов – купюрами по 100 долларов.

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