Повышение налогов не поможет без преодоления тени: о чем договорились работодатели на встрече с правительством и что следует изменить

Повышение налогов в Украине должно происходить вместе с борьбой с тенью, иначе это может вызвать обратный эффект. Кроме того, местные власти должны "забыть" о том, чтобы за счет поступлений из НДФЛ устраивать благоустройство: тратить средства на брусчатку и цветы.

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Об этом договорились во время встречи представителей правительства во главе с премьер-министром Денисом Шмыгалем, ОПУ, комитетом Рады по финансам, налоговой и таможенной политике с бизнесом. Как написал на своей странице в Facebook Председатель Совета Федерации работодателей Украины Дмитрий Олейник, встреча вместо запланированных 1,5 часа длилась 2,5 часа.

Министр обороны Рустем Умеров рассказал о потребностях армии в дополнительном финансировании в размере 500 млрд. грн. "Мы понимаем, что без финансирования войска не будет победы. Но когда экономика ляжет, то и победа тоже невозможна. Просили обратить внимание на расходы, контроль и тендеры", – рассказал Олейник.

Представители бизнеса предложили также сократить уровень тени, а именно решить вопрос:

неуплаченного акциза (табак, алкоголь, нефтепродукты)

контрабанды на таможне

махинаций по НДС

зарплаты в конвертах

уклонение от уплаты налогов через другие механизмы, в том числе использование крупными компаниями ФЛП

"Если налоги будут повышены, а тень останется, то эффект будет противоположным. Благопорядочные налогоплательщики не выдержат конкуренцию с теми, кто не платит налогов. Бюджет возможно краткосрочно что-то получит, а потом потеряет, потому что экономика ляжет", – отмечает Олейник.

В ходе встречи представители бизнеса также отметили, что импортерам в стране "живется лучше, чем экспортерам. А сальдо торгового баланса критически отрицательное". "Из отрицательного – времени нет. Военно нуждается в финансах. С позитивного – договорились встречи проводить, дискуссию вести, слышать друг друга. Ближайший разговор в комитете ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. Глава комитета тоже присутствовал. Страна у нас одна. Сделаем все необходимое для победы.

Как ранее писал OBOZ.UA, в первую очередь речь идет о повышении военного сбора, а также о расширении его применения. Фактически военный сбор в 1,5% – часть налога на доходы физлиц. Если сейчас украинцы платят с доходов налог в 19,5% (из них 1,5% – военный сбор), то после повышения налогов придется платить уже 23% (из них 5% – военный сбор).

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