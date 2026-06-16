Повышение "минималки" и доллар в 51 гривен: правительство официально представило Бюджетную декларацию до 2029 года

В случае окончания войны "минималка" в Украине может вырасти почти на 29%, а военные смогут рассчитывать на доплаты в размере 10 тыс. грн. В то же время даже при таком сценарии стране понадобится более 2 трлн грн международной помощи, а курс доллара постепенно вырастет до 51,5 гривны.

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Об этом говорится в проекте Бюджетной декларации на 2027-2029 годы, представленном народным депутатам министром финансов Сергеем Марченко 16 июня. Как сообщила нардеп Ольга Василевская-Смаглюк ("Слуга народа"), документ содержит два альтернативных сценария развития событий: завершение войны (базовый, по которому сейчас публикуются прогнозные цифры) и ее продолжение.

Курс валют и макроэкономика

В случае завершения войны правительство прогнозирует постепенное восстановление экономики, однако закладывает плавное обесценивание национальной валюты. В частности, в отношении курса доллара прогнозируется, что:

в 2026 году среднегодовой курс будет на уровне 44,4 грн ;

; к концу 2027 года достигнет 48,3 грн ;

; к концу 2029 года вырастет до 51,5 грн (при среднегодовом показателе 50,7 грн).

Кроме того, в 2026 году ожидается рост экономики на уровне +2,6%, а в дальнейшем прогнозируется ускорение: +4,5% в 2027 году (при инфляции 8,9%), +5,3% в 2028-м и +6,7% в 2029 году. Номинальный ВВП должен увеличиться с 10,1 трлн грн до почти 15 трлн грн.

Социальные стандарты

Министерство финансов определило приоритетом сохранение социальной поддержки и повышение социальных стандартов темпами, опережающими инфляцию. А именно ожидается, что основные положения стратегии будут включать:

поэтапный рост минимальной заработной платы : в 2027 году – на 10,4%, в 2028-м – на 8,7%, в 2029-м – на 7,1%. В сумме за три года минимальная зарплата увеличится почти на 29% – примерно до 11 155 грн .

: в 2027 году – на 10,4%, в 2028-м – на 8,7%, в 2029-м – на 7,1%. В сумме за три года минимальная зарплата увеличится почти на 29% – примерно до . Прожиточный минимум для трудоспособных лиц (сейчас 3 328 грн) будет индексироваться аналогичными темпами: +10,9% в 2027 году, +8,9% в 2028-м и +7,1% в 2029 году.

Параллельно Кабмин готовит масштабную реформу оплаты труда – она потребует около 320 млрд грн из госбюджета. Первые решения в этом направлении ожидаются уже в ближайшее время.

Выплаты военным и защищенные расходы

Правительство планирует сохранить ключевые программы поддержки граждан и армии на уровне 2026 года. В частности, в полном объеме будут финансироваться программы медицинского скрининга, питания школьников, зарплаты учителей и меры по демографическому развитию.

"Доплата к зарплатам военным – плюс 10 тыс. грн для тыловых специалистов – должна быть продлена и в следующем году", – подчеркнула премьер-министр Юлия Свириденко.

Бюджетный пик, госдолг и помощь партнеров

При условии мира Кабмин ожидает снижения потребности в военных расходах, из-за чего общие расходы бюджета начнут уменьшаться после пикового 2027 года:

2026 год – 4,77 трлн грн;

2027 год – т 5,05 трлн грн (пик расходов);

2028 год – 4,87 трлн грн;

2029 год – 4,55 трлн грн.

Дефицит бюджета планируется существенно сократить: с 18,5% ВВП в 2026 году до 5,5% ВВП в 2029-м. Однако первые послевоенные годы потребуют значительных заимствований, в результате чего государственный долг будет расти:

к концу 2026 года – на уровне 106,1% ВВП;

в 2027 году е – т до 113% ВВП.

Потребность Украины в международном финансировании только на 2027 год составляет 2,134 трлн грн. Этот дефицит будет покрываться за счет привлечения помощи от стран G7, Евросоюза, Всемирного банка, МВФ, а также кредита от Великобритании, который планируется погасить за счет замороженных суверенных активов РФ.

Как уже сообщал OBOZ.UA, международные (золотовалютные) резервы (ЗВР) Украины четвертый месяц подряд сократились в объеме. По итогам мая 2026 года они составили $45,7 млрд (после 46,2 млрд в апреле), то есть это на 0,5 млрд, или на 5,2% меньше, чем месяц назад.

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