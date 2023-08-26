После украинских атак, страхование российских суден возросло до $1 млн за корабль

Страховые компании сообщили фрахтователям судов, работающих в черноморских портах России, что им придется платить "премии за риск войны".

Видео дня

Об этом пишет Reuters со ссылкой на информацию от четырех трейдеров.

В прошлом году после вторжения России в Украину, к общей стоимости страхования танкеров была добавлена надбавка за военный риск. А после украинских атак на корабль в порту Новороссийска и нефтяной танкер SIG, риски выросли еще раз, из-за чего страховки тут же выросли в цене.

Повышение означает, что каждый рейс будет стоить на 200 тысяч долларов дороже за каждый. То есть, теперь общая стоимость премии превысила психологическую отметку в 1 миллион долларов. Эта сумма еще больше увеличивает общие расходы России на экспорт нефти, резко возросшие с февраля 2022 года из-за санкций.

"Поступающие из России объемы связаны с более высокими рисками, а текущая ситуация дает страховщикам основания повышать цены для тех, кто работает в российских черноморских портах", — сказал один из трейдеров.

Зерновые трейдеры выражают обеспокоенность по безопасности поставок зерна, а повышение премии за военный риск для нефтяных танкеров свидетельствует о том, что беспокойство распространилось на более широкие рынки.

Напомним, ранее Украина совершила атаку на российский корабль "Оленегорский горняк" в крупнейшем торговом порту РФ в Новороссийске. Позже стало также известно об ударе Украины по танкеру SIG, доставлявшему горючее российским группировкам в Украине и Сирии. После этого Украина официально сообщила, что 6 крупнейших портов РФ – Анапа, Новороссийск, Геленджик, Туапсе, Сочи и Тамань – небезопасны для судоходства. Эксперты уточнили: этими действиями Украина развернула "морской фронт", и поставила РФ ультиматум: либо Черное море будет разблокировано для экспорта всех товаров, либо плавать в нем не будет никто.

В свою очередь генерал Сергей Кривонос заявил, что развертывание Украиной морского фронта – это мощный шаг, который держит в напряжении российские корабли. Теперь наша задача сделать так, чтобы их корабли вообще не выходили из портов, а также провести переговоры с партнерами по конвоированию украинских кораблей силами НАТО.