Помощники "теневого флота" и российского ВПК: Зеленский ввел в действие новые санкции против РФ
Украина ввела санкции против физических и юридических лиц, которые работают на военно-промышленный комплекс (ВПК), "теневой флоту" и энергетический сектор России. Решение принято для синхронизации ограничений с британскими санкциями.
Соответствующие указы о введении в действие решений Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) подписал президент Владимир Зеленский, сообщили в Офисе президента (ОП) 10 сентября. Сами указы также опубликованы на сайте ОП – № 675/2025 и № 676/2025.
Главное, что нужно знать
- В рамках синхронизации с Великобританией введены ограничительные меры против 47 физических и 81 юридического лица. В их число вошли компании, которые:
- – поставляют электронику в Россию;
- – добывают уголь на временно оккупированных территориях;
- – задействованы в функционировании "теневого флота" РФ.
- Среди подсанкционных компаний есть уже известные, находящиеся также под санкциями США – например, "Стройсервис" и "Российская энергия".
- Дополнительно санкции применены к 37 физическим и 35 юридическим лицам, связанным с российским IT-сектором. Они занимаются поставками, разработкой и производством:
- – IT-решений для российского ВПК;
- – средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ);
- – телекоммуникационного оборудования;
- – электронных компонентов для силовых структур РФ.
Компании, попавшие под санкции: список
Из Китая:
- "Норд Аксис" (NORD AXIS Ltd);
- "Шанхай Нью Чесс Ко" (Shanghai New Chess Co., Ltd.).
Из Беларуси:
- "Точная механика" – производитель деталей для авиационной, автомобильной и космической промышленности России.
Из Норвегии:
- "Ромарин" (RO MARINE, Romarine AS).
Из РФ:
- "Ситроникс КТ" – разработчик комплексных IT-решений для российского ВПК.
- "СИНТО" – один из крупнейших российских системных интеграторов.
- "Балтинфоком" – производитель ПО, который сотрудничает с силовыми структурами РФ.
- "Би Питрон" – группа компаний, занимающаяся техническим переоснащением российских военных предприятий.
- "Страховая компания "Согласие".
- "Группа Консул".
- "Пионер Трейд"
- "Научно-производственное предприятие Нифрит"
- "Институт сетевых технологий".
- Научно-исследовательский проектно-конструкторский и технологический аккумуляторный институт "Источник".
- "Центр".
- "Авангард".
- "Алмаз" .
- Электромеханический завод "Пегас".
- "ДЗС-Снабжение".
Украина расширила "санкционный закон": что это значит
В Украине скорректировали законодательство и обновили Государственный реестр санкций. В результате под ограничения могут попадать не только люди или компании, но и конкретные корабли и самолеты – с детальными идентификационными данными.
Это касается как кораблей, заходящих в порты, так и самолетов, которые могут быть привлечены к деятельности против национальных интересов нашего государства. Россия активно использует так называемый "теневой флот" – суда, которые перевозят нефть, оружие и другие грузы в обход международных санкций.
Подобная схема существует и с самолетами, которые могут осуществлять рейсы с незаконными грузами или помогать в военных операциях. Теперь Украина имеет правовые инструменты для того, чтобы вносить такие корабли и самолеты в Государственный реестр санкций и блокировать их деятельность.
Как сообщал OBOZ.UA, также Украина ввела новые санкции против капитанов российского теневого флота и компаний-эксплуататоров украинских недр. В том же пакете под ограничения попали музейные чиновники, которые воровали культурные ценности с оккупированных территорий.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!