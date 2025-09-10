Помощники "теневого флота" и российского ВПК: Зеленский ввел в действие новые санкции против РФ

Украина ввела санкции против физических и юридических лиц, которые работают на военно-промышленный комплекс (ВПК), "теневой флоту" и энергетический сектор России. Решение принято для синхронизации ограничений с британскими санкциями.

Соответствующие указы о введении в действие решений Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) подписал президент Владимир Зеленский, сообщили в Офисе президента (ОП) 10 сентября. Сами указы также опубликованы на сайте ОП – № 675/2025 и № 676/2025.

В рамках синхронизации с Великобританией введены ограничительные меры против 47 физических и 81 юридического лица . В их число вошли компании, которые: – поставляют электронику в Россию; – добывают уголь на временно оккупированных территориях; – задействованы в функционировании "теневого флота" РФ.

и . В их число вошли компании, которые: Среди подсанкционных компаний есть уже известные, находящиеся также под санкциями США – например, "Стройсервис" и "Российская энергия".

– например, "Стройсервис" и "Российская энергия". Дополнительно санкции применены к 37 физическим и 35 юридическим лицам , связанным с российским IT-сектором . Они занимаются поставками, разработкой и производством: – IT-решений для российского ВПК; – средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ); – телекоммуникационного оборудования; – электронных компонентов для силовых структур РФ.

и , связанным с российским . Они занимаются поставками, разработкой и производством:

Компании, попавшие под санкции: список

Из Китая:

"Норд Аксис" (NORD AXIS Ltd);

(NORD AXIS Ltd); "Шанхай Нью Чесс Ко" (Shanghai New Chess Co., Ltd.).

Из Беларуси:

"Точная механика" – производитель деталей для авиационной, автомобильной и космической промышленности России.

Из Норвегии:

"Ромарин" (RO MARINE, Romarine AS).

Из РФ:

"Ситроникс КТ" – разработчик комплексных IT-решений для российского ВПК.

– разработчик комплексных IT-решений для российского ВПК. "СИНТО" – один из крупнейших российских системных интеграторов.

– один из крупнейших российских системных интеграторов. "Балтинфоком" – производитель ПО, который сотрудничает с силовыми структурами РФ.

– производитель ПО, который сотрудничает с силовыми структурами РФ. "Би Питрон" – группа компаний, занимающаяся техническим переоснащением российских военных предприятий.

– группа компаний, занимающаяся техническим переоснащением российских военных предприятий. "Страховая компания "Согласие".

"Группа Консул".

"Пионер Трейд"

"Научно-производственное предприятие Нифрит"

"Институт сетевых технологий".

Научно-исследовательский проектно-конструкторский и технологический аккумуляторный институт "Источник".

"Центр".

"Авангард".

"Алмаз" .

Электромеханический завод "Пегас".

"ДЗС-Снабжение".

Украина расширила "санкционный закон": что это значит

В Украине скорректировали законодательство и обновили Государственный реестр санкций. В результате под ограничения могут попадать не только люди или компании, но и конкретные корабли и самолеты – с детальными идентификационными данными.

Это касается как кораблей, заходящих в порты, так и самолетов, которые могут быть привлечены к деятельности против национальных интересов нашего государства. Россия активно использует так называемый "теневой флот" – суда, которые перевозят нефть, оружие и другие грузы в обход международных санкций.

Подобная схема существует и с самолетами, которые могут осуществлять рейсы с незаконными грузами или помогать в военных операциях. Теперь Украина имеет правовые инструменты для того, чтобы вносить такие корабли и самолеты в Государственный реестр санкций и блокировать их деятельность.

Как сообщал OBOZ.UA, также Украина ввела новые санкции против капитанов российского теневого флота и компаний-эксплуататоров украинских недр. В том же пакете под ограничения попали музейные чиновники, которые воровали культурные ценности с оккупированных территорий.

