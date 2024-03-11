Поляки усилили блокаду на двух пунктах пропуска: не пропускают ни одной фуры из Украины

Польские фермеры продолжают усложнять движение грузовиков на границе с Украиной. При этом забастовщики точечно применяют полную блокировку въезда фур из Украины в Польшу. Сегодня, 11 марта, такие грузовики вообще не пропускают через пункты пропуска "Долгобычев – Угринов" и "Зосин – Устилуг".

Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ). Отмечается, что авто из Польши в Украину на указанных пунктах все же пропускают – по 4 в час через "Угринов" и 6 в часть через "Устилуг".

Кроме того, продолжается частичная блокада еще трех пунктов пропуска. Это "Дорогуск – Ягодин", "Гребенное – Рава-Русская", "Медыка – Шегини". Отмечается, что движение легковых авто и пассажирских автобусов на всех направлениях пока не ограничено.

Также с 13 марта протестующие поляки планируют расширить блокаду. С этого дня они возобновят блокирование пункта пропуска "Корчова – Краковец", в результате забастовка снова затронет все грузовые пункты пропуска на границе Украины и Польши.

В целом польские фермеры продлили блокаду границы с Украиной почти на 2 месяца – до 30 апреля. Ранее ее собирались закончить 10 марта. Таким образом поляки хотят добиться введения ограничений ввоза в страну агропродукции из-за пределов Европейского Союза, в т. ч. из Украины, хотя активно закупают беларускую и российскую продукцию и не бастуют против нее.

Как заявлял посол Украины в Польше Василий Зварыч, Украина уже потеряла от польской блокады границы 500 млн долларов, или около 19 млрд грн. Это наносит серьезный удар не только по экономике, но и по обороне страны, а также угрожает и безопасности Польши.

А заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук указывал, что украинский бизнес из-за забастовок на границе с Польшей в ноябре – декабре 2023 года и частично в январе 2024 года потерял более 1,5 млрд евро (62 млрд грн). Кроме того, в государственный бюджет не поступило около 8 млрд грн таможенных платежей.

Как сообщал OBOZ.UA, на днях премьер-министр Польши Дональд Туск провел встречу с польскими фермерами, устроившими протесты. Никаких соглашений власти и забастовщики не достигли, поэтому блокада пока будет продолжаться.

В то же время в Польше наконец приняли решение касательно ввоза продуктов из России и Беларуси. Нижняя палата парламента одобрила резолюцию о введении санкций на агропродукцию из РФ и Беларуси, в результате Польша будет требовать такого решения на общеевропейском уровне.

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