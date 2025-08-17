"Пенсия – не зарплата": россиянам намекнули, что пожилым придется выживать самостоятельно

В России пенсионерам фактически дали понять, что они должны самостоятельно обеспечивать себя, ведь пенсия – это лишь "помощь по старости", а не полноценный доход. Кремлевская власть все чаще перекладывает ответственность за жизнь пожилых людей с государства на самих граждан.

Об этом заявила депутат Госдумы от "Единой России" Ирина Роднина. В разговоре с журналистами она посоветовала пенсионерам "становиться самостоятельными" и больше не полагаться на государство.

Роднина подчеркнула, что пенсия не может восприниматься как полноценная заработная плата. По ее мнению, это лишь помощь в старости, а молодежь должна заранее думать о финансовом обеспечении на будущее. Она даже привела примеры других стран, где, по ее словам, государственных пенсий нет, а люди самостоятельно формируют собственные накопления.

Такие слова вызвали волну критики, ведь большинство российских пенсионеров живет исключительно на государственные выплаты. По официальным данным, средняя пенсия в России сейчас составляет около 23,5 тысяч рублей в месяц, что явно не соответствует реальным расходам на жизнь.

Скандальность заявлений Родниной усилило еще и то, что она фактически поставила под сомнение обязательства государства перед гражданами. "Мы все время ставим вопрос о том, что имеет государство. А делает ли население для своей страны столько, чтобы ему было удобно создавать такие условия? Это же обоюдный процесс, двусторонняя дорога", – сказала она.

Ее слова эксперты восприняли как "прогрев общественного мнения" перед возможными реформами, которые могут привести к дальнейшему сокращению роли государства в пенсионном обеспечении. это не первый раз, когда Ирина Роднина публично высказывается с подобной позицией:

в марте 2025 года она заявила: "Не пробовала и не хочу даже пробовать прожить на пенсию";

в июне подчеркнула: "В Америке человек создает пенсию себе сам, а наши граждане в своей пенсии практически никак не участвуют".

