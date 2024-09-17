Одна из стран ЕС планирует ввести штрафы за использование советской символики: какая и сколько придется заплатить

Литва планирует ввести штрафы за хранение нацистской и советской символики с целью ее распространения, размер штрафов пока неизвестен. В Украине за изготовление и пропаганду тоталитарной символики предусмотрены штрафы и уголовная ответственность за лишение свободы до пяти лет.

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Об этом пишет LRT. В апреле 2024 года председатель Комитета Сейма по культуре Витаутас Юозапайтис и министр обороны Лауринас Кащюнас зарегистрировали законопроект, предлагающий расширить запрет на использование символики нацистского и советского режимов.

Проект предлагает запретить не только распространение и демонстрацию этих символов на территории Литвы, но и их ввоз и транзит через страну. Министерство культуры поддержало эти изменения, но добавило еще одну важную деталь – введение ответственности за хранение таких символов с целью распространения.

Министерство культуры предлагает предоставить таможенникам Литвы полномочия возбуждать дела об административных правонарушениях, связанных с перевозкой запретной символики. В настоящее время этим занимаются полиция и Служба охраны государственной границы, но, учитывая новые правила, таможенники также смогут составлять протоколы и проводить расследование в таких случаях. Это позволит значительно улучшить контроль за пересечением границы и быстрее выявить нарушителей.

В Литве уже действует запрет на публичное демонстрирование и распространение нацистской и советской символики, а также изображений лидеров этих режимов. За нарушение этого закона предусмотрены серьезные штрафы. Для физических лиц размер штрафа составляет от 300 до 700 евро, а для руководителей юридических лиц – от 600 до 1200 евро.

Законопроект находится на рассмотрении правительства Литвы, и после его принятия он будет передан в парламент для дальнейшего утверждения. Если документ получит одобрение, то Литва станет одной из стран с строжайшими ограничениями по хранению и использованию символов тоталитарных режимов, что поможет еще больше укрепить ее политику памяти.

В сентябре этого года литовские таможенники уже оштрафовали две компании за нарушение санкций против России, что свидетельствует о готовности страны активно контролировать соблюдение законодательства. Каждой из фирм выписан штраф в размере 10 тысяч евро за предоставление услуг по хранению и оформлению таможенных документов для подсанкционных товаров.

Штрафы и наказание за использование запретной символики в Украине

У Украины также есть жесткое законодательство по использованию символики тоталитарных режимов. Согласно статье 173-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях, изготовлении и пропаганде георгиевской ленты наказываются штрафом в размере от 50 до 150 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 850 до 2550 гривен) с конфискацией ленты или предметов, содержащих ее изображения.

Более серьезно наказание за изготовление, распространение коммунистической и нацистской символики, а также пропаганду коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов. За это предусмотрена уголовная ответственность в соответствии со статьей 436-1 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает лишение свободы сроком до пяти лет.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, парламент Латвии легализовал конфискацию автомобилей с регистрацией Белоруссии. Местные СМИ предполагают, что изъятые авто будут передавать Украине.

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