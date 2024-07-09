Одна из самых богатых стран мира ввела новые санкции против РФ: запретившие

Швейцария присоединилась к 14-му пакету санкций против России, которые ввел Европейский Союз из-за полномасштабной агрессии против Украины. Традиционно нейтральная страна ввела ограничения в отношении еще 69 физических и 86 юридических лиц.

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Как сообщили в пресс-службе правительства Швейцарии, новые санкции направлены против представителей Вооруженных сил и судебной системы, ответственных за депортацию украинских детей и сотрудников Федеральной службы безопасности РФ, бизнесменов и пропагандистов. Также запрещено рекламировать ряд пропагандистских СМИ, в частности связанный с коллаборантом Виктором Медведчуком базирующийся в Праге портал Voice of Europe.

Также в санкционные списки попали организации, работающие в российском оборонном секторе, компании финансового и торгового секторов, активно участвующие в обходе санкций. Всего в санкционные списки попали более 2200 физических и юридических лиц.

Евросоюз принял 14 пакет санкций против России 24 июня 2024 года. Ограничения коснулись 116 физических и юридических лиц РФ. Среди ограничений – запрет на перегрузку российского СПГ на территории ЕС для перевалки в третьи страны; компании ЕС теперь ответственны за то, чтобы их дочери в третьих странах не обходили санкции против РФ; запрет авиакомпаниям выполнять чартеры и частные перелеты по всему миру по заказу граждан РФ.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что США тоже объявили о расширении санкционного перечня против России, прибавив в него более 30 физических лиц и более 200 юридических лиц. Санкции, в частности, ввели в отношении Национального клирингового центра и Московской биржи.

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