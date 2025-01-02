В конце 2024 года инфляция ускорилась до 11,2% в годовом исчислении, тогда как еще в мае ее значение составило 3,3%. Основные факторы повышения цен – девальвация гривни в результате повышения валютного спроса, использование альтернативных видов энергии, повышение тарифов на электроэнергию.

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Незважаючи на той факт, що ключова процентна ставка перевищує темпи інфляції вже понад 2 роки, це не допомогло уникнути сплеску інфляції. Політика високих ставок НБУ виявилася неефективною в площині макрофінансової стабілізації в умовах, коли основними чинниками інфляції є фактори зростання витрат, а не попиту.

Це вказує також на невдачі політики НБУ, адже за 2022-2024 рр. на реалізацію "політики високих ставок" НБУ витратив понад 200 млрд грн державних коштів, але у даний час інфляція – прискорюється.

Як бачимо – Священна боротьба з інфляцією любою ціною потребує десакралізації. Як і таргетаризм. Свій монетарний режим НБУ зараз комунікує як "гнучке таргетування" з "керованою гнучкістю обмінного курсу".

Протягом 2024 р. НБУ поетапно проводив політику валютної лібералізації, яка включала перехід до гнучкого курсоутворення та пом’якшення валютних обмежень. Однак, така політика не допомогла поглинути шоки платіжного балансу, а навпаки – дестабілізувала валютні очікування.

За 2024 рік валютні інтервенції НБУ на підтримку обмінного курсу збільшилися на 20% проти попереднього року. При цьому населення наростило купівлю іноземної валюти втричі проти попереднього року, викупивши близько 12 млрд дол. (нетто). В 2024 році населення спрямувало у придбання іноземної валюти в 11 раз більше коштів, ніж у гривневі строкові активи.

Тепер підвищений валютний попит доводиться задовольняти ціною більш високих інтервенцій НБУ, ніж за умов фіксованого обмінного курсу. Це очевидний провал політики НБУ, який ще потребує усвідомлення та переосмислення з боку вітчизняного експертного середовища та МВФ й інших міжнародних партнерів. На наступний рік МВФ очікує, що нетто-інтервенції НБУ складуть 36,0 млрд (+5%), що мало б забезпечити утримання середньорічного обмінного курсу на рівні 43,4 грн за 1 дол. США (+8%).

Не слід боротися з інфляцією, якщо вона є здоровою реакцією економічної системи на структурні шоки росту витрат. Треба давати можливість бізнесу компенсувати свої збитки за рахунок ринку.А політика НБУ з "приваблення гривневих активів" забирає таку можливість у бізнесу і віддає потенційно можливі ринкові ресурси банкам.

Деструктивна політика. Таргетуйтеся з розумом відповідно до умов, що складаються у відповідний час у відповідному місці.