Объявлен новый курс доллара в Украине: сколько будет стоить валюта

Курс наличного доллара 5 и 6 сентября будет находиться в пределах коридора: покупка от 44,30 до 44,60 грн и продажа от 44,75 до 45,10 грн. А курс евро: покупка от 51,40 до 51,90 грн и продажа от 52,20 до 52,50 грн.

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Об этом аналитик Алексей Козырев написал для издания "Минфин". Ключевым продавцом на рынке с 31 августа по 5 сентября оставался Нацбанк, а из-за постоянных обстрелов Россией гражданской инфраструктуры Украины постепенно выросли объемы операций на межбанковском рынке.

Дело в том, что ритейлерам приходилось перестраивать свою логистику, закупать больше импортных товаров взамен утраченных после обстрелов на складах, а также появился спрос со стороны импортеров энергоносителей. Нефть марки BRENT в мире из-за нерешенности вопроса о разблокировании Ормузского пролива остается дорогой и значительно превышает отметку в $90 за баррель.

В итоге, из-за резкого роста спроса со стороны ритейлеров и импортеров энергоносителей на межбанковском рынке практически ежедневно наблюдался перекос в сторону существенного превышения спроса на валюту над предложением. Параллельно сохранилась проблема с вывозом за границу продукции украинского агроэкспорта при одновременном росте потребности аграриев в топливе и ГСМ для уборки урожая. И все эти перекосы на рынке покупки валюты легли на плечи НБУ, отмечает аналитик.

Международный рынок по паре евро/доллар тоже добавлял остроты ощущений всем игрокам украинского рынка. Но если отбросить эмоции и посмотреть на поведение пары объективно, то можно заметить, что все ситуативные колебания евро/доллар в последние дни "танцевали" в пределах коридора около 1 цента на евро (от 1,157 до 1,167 доллара за евро), что не так уж и критично для нашего рынка, который переживал скачки пары и в гораздо больших масштабах.

Как сообщал OBOZ.UA, при этом банки и обменные пункты не могут отказать в приеме долларов из-за года выпуска купюр. Наоборот, они обязаны принимать банкноты всех годов выпуска, начиная с 1914-го — в частности, 1996-го, 2013-го и т. д. Однако только при условии, что дизайн таких купюр полностью соответствует требованиям Федеральной резервной системы США (ФРС, аналог центрального банка). Такое же условие действует в отношении элементов защиты купюр.

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