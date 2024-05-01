Обогащается на нефтяной коррупции и стягивает вооружение: СМИ раскрыли, как РФ захватывает Африку

Россия усиливает влияние в африканском регионе, стягивая свои вооружения в Ливию. Кроме того, наладив контакты с местным правительством, Кремль активно использует коррупционные схемы в ливийской нефтяной отрасли, чтобы финансировать собственную деятельность.

На прошлой неделе на юг Ливии прибыло значительное количество российских истребителей, утверждают источники издания Newsweek. Они пополнили и без того немаленький авиафлот из 1800 самолетов в этой стране.

Кроме того, с лета 2023 года Кремль активно реализует планы по созданию своей военно-морской базы в городе Тобрук. 8 апреля судно в сопровождении кораблей ВМФ РФ выгрузило здесь 6 тысяч тонн военной техники, включая радары, средства связи и танки Т-72.

Такая база позволит России ускорить поставки вооружений, припасов или денег в регион и обратно. Кроме того, россияне смогут контролировать перевозки по преимущественной части Средиземноморья и усилить давление на Европу, имея доступ к контрабанде мигрантов, наркотиков и топлива

Кроме того, РФ может использовать для финансирования своих операций коррупцию в нефтяном секторе страны. Через ЧВК "Вагнер" она поставляет на "черный рынок" Ливии фальшивые банкноты, меняя их на доллары. Сами наемники лично участвуют в мощной операции по контрабанде топлива, охватившей Ливию

Также союзники РФ, клан верховного главнокомандующего Ливии Халифы Хафтара, заполучили доступ к бюджетам дочерних компаний Национальной нефтяной корпорации (NOC) и контролю над частными банками, которые владеют активами NOC. В 2023 году компания потратила $17 млрд на импорт топлива, тогда как в 2021-м — лишь $5 млрд, причем преимущественная часть этого топлива была закуплена у России через новых брокеров, зарегистрированных в Дубае и Турции. В самой стране продолжается дефицит бензина, что говорит о том, что топливо систематически и рекордными темпами вывозится из Ливии контрабандой.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что Российская Федерация активно продвигает возможность установки своих военных баз на территории восточной Ливии. Соединенные Штаты рассматривают этот проект очень серьезно, поскольку его реализация позволит Москве осуществлять шпионаж на всей территории Евросоюза.

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